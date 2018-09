For første gang nogensinde: Valgobservatører sendes til Sverige

Mens vi herhjemme blot får udleveret én lang stemmeseddel, når der skal stemmes til et folketingsvalg, skal svenskerne tage op til flere sedler med sig ind i stemmeboksen.

Valg i Sverige På valgstedet skal svenskerne vælge sine stemmesedler til henholdsvis rigsdags-, kommunal- og regionsvalg. Finder man ikke det parti, som man ønsker at stemme på, kan man skrive partiets navn på en blank stemmeseddel.

Inde i valgbåsen kan man enten vælge at stemme personligt ved at krydse af ud for en kandidat eller stemme på en partiliste ved at lægge partiets stemmeseddel ned i valgkuverten uden påtegninger.

De op til tre valgkuverter afleveres efterfølgende til en valgtilforordnet, som efter kontrol af vælgerens id lægger konvolutterne ned i valgurnerne. Kilde: Kilde: www.val.se

Det skyldes, at man i Sverige modsat i Danmark ikke har en fælles stemmeseddel, hvor alle partier og kanditater er listet side om side. I Sverige har hvert enkelt parti derimod sin egen stemmeseddel - med et partilogo tydeligt påtrykt øverst.

Det er dermed op til den enkelte svenske vælger at beslutte, hvilke sedler pågældende tager med sig ind bag forhænget.

Men da sedlerne ligger frit fremme i valglokalet, kan andre muligvis se, hvilke sedler vælgerne tager med sig, og hvilke de lader blive tilbage.

Og netop de synlige stemmesedler er, hvad to valgobservatører fra den europæiske sikkerheds- og samarbejdsorganisation OSCE skal holde øje med ved det forestående svenske valg den 9. september, skriver DR.

Det bliver således første gang nogensinde, at organisationen vælger at sende valgobservatører til Sverige.

Beslutningen er blevet truffet efter en række møder med svenske politikere samt repræsentanter fra medierne tidligere på året, hvor bekymringer over netop stemmesedlerne blev rejst.

Eksempel på stemmesedler, som de så ud ved valget i 2010. Arkivfoto: Jacob Ehrbahn/Polfoto

Over for DR understreger Thomas Rymer, der er talsperson for OSCE, vigtigheden af at kunne stemme hemmeligt.

»Når man som vælger sætter sit kryds, skal det alene være ens egen beslutning. Andre må ikke have haft indflydelse. Det er et grundlæggende princip i demokratiske valg.«

Hans-Ivar Swärd, der er repræsentant fra den svenske valgmyndighed, hilser OSCE's anbefalinger velkomne. Han påpeger dog, at det nuværende system også er tiltænkt at skulle sikre valghemmeligheden.

»Vælgeren kan tage en stemmeseddel fra alle partier med ind i stemmeboksen, hvis man vil være sikker på at kamuflere sit valg. Derinde kan man i hemmelighed putte den foretrukne seddel ned i konvolutten og smide de andre i papirkurven,« siger han til DR.

Hvis man som svensk vælger ikke ønsker at "bekende kulør", før man træder ind bag forhænget, er det også muligt at vælge en blank stemmeseddel i valglokalet og selv skrive partinavnet på inde i stemmeboksen. Kritikere har dog påpeget, at det ikke er alle, der kender til denne mulighed.

Samtidig melder flere svenske partier, at de har oplevet, at deres stemmesedler bliver gemt væk i et hjørne i valglokalet eller sågar bliver smidt ud af politiske modstandere.

Det kan vise sig, at valget den 9. september, hvor svenskerne skal stemme til rigsdags-, kommunal- og regionsvalg, kan blive det sidste, hvor det foregår, som man kender det i dag.

Den svenske regering har nemlig for nylig fremlagt et nyt lovforslag, som stiller krav til afskærmning af det område, hvor vælgeren skal tage sin stemmeseddel. Det skal altså ikke længere være muligt for andre at kunne se, hvilken seddel der bliver valgt.

Forslaget kommer efter, at bl.a. EU-kommissionen i 2015 satte spørgsmålstegn ved den svenske valgmetode.

Den svenske valgmyndighed forventer at modtage OSCE's valgrapport om cirka to måneder.