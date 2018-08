21-årig idømt livstid for planer om at dræbe Theresa May

En 21-årig mand fra London er blevet i dømt livstid for et mordkomplot mod Storbritanniens premierminister, Theresa May.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Mordet skulle have været udført ved hjælp af en bombe, der skulle sikre gerningsmanden adgang til premierministerens hjem på Downing Street, hvorefter han ville dræbe hende med kniv eller pistol.

Gerningsmanden, Naa’imur Rahman, blev pågrebet tillbage i november 2017, da amerikanske undercover-agenter fra FBI kom i kontakt med ham. Naa’imur Rahman troede derimod, at han korresponderede med medlemmer af den militante gruppe Islamisk Stat.

Rahman havde planlagt angrebet igennem to år, og over for de amerikanske agenter fortalte han, at han overvejede at gøre brug af bl.a. en selvmordsbombe, en drone og gift til at udføre angrebet.

Han blev i juli i år dømt for at planlægge en terrorhandling, og under retssagen erkendte han sig skyldig.

Dommen lyder på livstid i fængsel, og han skal minimum afsone 30 år, før han kan prøveløslades, skriver BBC.