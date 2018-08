Panik efter knivdrama i Amsterdam - uvist om det er terror

To personer er såret ved et knivangreb på Amsterdams centrale banegård. Politiet har skudt og såret en mistænkt.

- En mistænkt er blevet skudt og såret efter et knivoverfald på Amsterdams Central Station, oplyser det hollandske politi på Twitter.

Øjenvidner fortæller, at der udbrød panik, da der lød skud på stationen kort efter middag. Flere tusinde passagerer og turister blev evakueret fra bygningen.

Til hollandske medier fortæller politiet, at det fortsat er uvist, om knivangrebet kan kategoriseres som terror. De to knivramte og angrebsmanden er bragt til hospitalet, men der er intet oplyst om deres tilstand.

Angriberens motiv er således ukendt, og politiet har bedt folk, der overværede, hvad der skete, om at melde sig.

Et øjenvidne fortæller til nyhedsbureauet ANP, at en ung mand vaklede ind i hans blomsterforretning på stationen. Han blødte fra sin ene hånd.

- Kort efter hørte jeg nogle skud, og jeg vidste da, at der var noget, som var gået frygtelig galt.

- Det første, som man tænker, er, at det er et terrorangreb. Det er jo trods alt Amsterdams hovedbanegård, siger han.

Omkring 250.000 benytter togstationen hver dag. Den ligger i byens midte omgivet af kanaler.

Stationen er af de vigtigste trafikale centre i storbyen med tog til blandt andet Schiphol-lufthavnen.

Efter knivoverfaldet blev to perroner lukket for trafik. Men de genåbnede to timer senere.