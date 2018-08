Mindst to personer såret ved knivoverfald i Amsterdam

Analyse: Med besøget i Danmark ville Macron vise, at han tager selv de mindste EU-lande alvorligt.

Under oprydningen efter de mange hårrejsende misbrugssager i den katolske kirke rettes kritikken nu også mod pave Frans selv. Hele hans kurs for kirken er til debat, og hans modstandere slår hårdt.

Hvis den offentlige anklager får sin vilje, bliver den 29-årige Israa al-Ghomgham den første kvinde i Saudi-Arabien, som bliver halshugget for fredelige, politiske protester.

Syrien og Rusland signalerer, at den sidste store offensiv er under opsejling i Idlib. Provinsen er primært kontrolleret af en oprørsmilits med bånd til al-Qaida. Fanget i midten er millioner af civile.

FC Midtjylland vil finde de skyldige, som hængte et banner op med nedsættende tekst om Malmö FF torsdag aften.

Kommune skal betale 300.000 kr. i erstatning til 33-årige Jean Rasmussen, fordi den undlod at anmelde hendes stedfar for misbrug i 1990'erne.

30 murere har på Museum Jorn forvandlet mursten og atter mursten til 18 enorme skulpturer i en retrospektiv hyldest til kunstneren Per Kirkeby, der den 1. september ville være blevet 80 år.

EU vil lytte til borgerne, som i en gigantisk høring har sendt et klart signal til Bruxelles: Afskaf sommer/vintertid.

Slut med at stille urene frem:

Myndighederne oplyste tidligere, at tre personer var blevet såret ved angrebet.

Politiet siger, at flere perroner på stationen er blevet evakueret og lukket for al togtrafik.

De to ofre og den sårede mistænkte er alle blevet indlagt.

- En mistænkt er blevet skudt og såret efter et knivoverfald på Amsterdams Central Station, oplyser det hollandske politi på Twitter.

To personer er såret ved et knivangreb på Amsterdams centrale banegård. Politiet har skudt og såret en mistænkt.

- En mistænkt er blevet skudt og såret ved et knivoverfald i Amsterdam, oplyser det hollandske politi.

Det er ikke sikkert, at fordelingen af tosprogede skolebørn og spareplan bliver håndteret samtidig, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).

De høje temperaturer henover sommeren har hjulpet arkæologer med at finde gamle spor fra fortidens bebyggelser.

Reloop fortjener opmærksomhed for deres pladespillere, simpelthen fordi man får meget for pengene.

Vi dykker ned i stylistduoen Flyhelsteds trendzone "House of Freakebana", som en sjov eksplosion af farver og forskellige tidsaldre stjal billedet på Formland i Herning.

Kunstig lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke, mener energiministeren, som vil lade priserne stige.

I nordafrikanske Tunesien arbejdes der ihærdigt på at lægge oprør og angreb bag sig og atter blive til en attraktiv rejsedestination i omverdenens øjne.

