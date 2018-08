EU-lande frygter plan om flytning af grænser på Balkan

Det følges tæt og med betydelig bekymring fra flere EU-lande, når Serbien og Kosovo i øjeblikket arbejder på en aftale om at bytte landeområder.

Formålet er ifølge Serbien fred og på sigt EU-medlemskab, fortæller den serbiske vicepremierminister, Ivica Dacic, da han fredag formiddag ankommer til et EU-udenrigsministermøde i Wien.

- Serbien er besluttet på at finde et kompromis mellem Pristina og Beograd, da det vil give stabilitet i regionen, og det vil åbne vores vej mod EU, siger Ivica Dacic med henvisning til hovedstæderne i henholdsvis Kosovo og Serbien.

Optimismen er begrænset i flere EU-lande.

Her udtrykkes bekymring over udsigten til flytning af grænser i regionen, der i 1990'erne var scene for en blodig konflikt, der fortsat præger Balkan. Frygten går på ny ustabilitet i regionen.

- Vi tror, at det kan rive gamle sår i befolkning op, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

Ifølge et serbisk forslag vil en nordlig del af Kosovo, hvor der bor mange serbere, komme under serbisk flag. Til gengæld kan Kosovo overtage regionen Presevo, der ligger i det sydlige Serbien nær grænsen til Makedonien.

- Flytning af grænser, som vi har set flere gange, kan forårsage problemer, siger Østrigs udenrigsminister, Karin Kneissl.

De to landes regeringer mødes i begyndelsen af september for at forhandle om et kompromis.