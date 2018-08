Fakta: EU-direktiv fastlægger sommertid

Når havemøblerne sættes frem, skal uret også sættes frem.

Den huskeregel bruger mange, når uret skal stilles om foråret. Men fremover skal det være slut med de halvårlige frem- og tilbagestillinger af klokken, hvis det står til EU-Kommissionen.

Her følger forklaringen på, at EU-Kommissionen har noget med sommertid at gøre:

Tidspunktet for, hvornår sommertid starter og slutter, er det samme i alle EU-lande.

Men sådan har det ikke altid været. Sommertid blev indført i Danmark i 1916. I 1980 havde alle EU-lande sommertid, men med forskellige start- og sluttidspunkter. Den første EU-regulering af sommertid blev indført i 1981.

Et direktiv fra 2003 fastslår, at EU-Kommissionen hvert femte år skal offentliggøre start- og sluttidspunkter for sommertid.

Direktivet fastslår også, at sommertid fra 2003 begynder sidste søndag i marts og ophører sidste søndag i oktober.

I februar 2016 offentliggjorde Kommissionen datoerne frem til og med 2021.

I sommer satte EU-Kommissionen gang i en offentlig høring om sommertid, efter at EU-Parlamentet havde stemt om det i februar.

Kilde: Folketingets EU-Oplysning