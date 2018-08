EU vil ifølge kommissionsformand Jean-Claude Juncker beslutte at afskaffe sommertiden. "Folk ønsker, at vi gør det", siger Juncker til ZDF ifølge dpa.

Det gældende direktiv om sommertid trådte i kraft i 2001.

Det fastlægger en harmoniseret dato og klokkeslæt for det halvårlige skift til sommertid i hele EU.

Fakta: EU-direktiv fastlægger sommertid

Sommertid går dog meget længere tilbage og blev oprindeligt indført for at spare energi under Første Verdenskrig.