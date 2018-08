Ungarn har indkaldt svensk ambassadør efter kritik

Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó, har indkaldt Sveriges ambassadør, fordi svenske ministre har fremsat "kritiske bemærkninger" om Ungarn. Det er sket i forbindelse med udtalelser for og imod den franske præsident, Emmanuel Macron.

Udenrigsministeriet i Budapest henviser til, at den svenske migrationsminister, Helene Fritzon, har kritiseret ungarernes indvandringspolitik.

I en erklæring skriver Szijjártó, at Sveriges regering, som går ind for indvandring, har iværksat "nye angreb" mod Ungarn.

Det hedder videre, at den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, i et tweet har skrevet, at den ungarske premierminister, Viktor Orbán, og den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, er ved at danne en alliance mod demokrater.

I et Twitterindlæg bliver den svenske udenrigsminister kritiseret for at støtte Macron i den europæiske migrationspolitik.

- Bring it om (kom bare an), skriver Wallström, som svar på et tidligere udspil fra Orbán og Italiens indenrigsminister.

Macron sagde under sit besøg i Danmark tidligere på ugen, at han opfatter sig selv som en hovedmodstander af Orban og anti-indvandringspartierne i det østlige Europa.

Udtalelsen var en reaktion på udtalelser fra Salvini og Orban.

- Det står klart, at der i dag er en stor kløft mellem nationalister og progressive, og jeg ville ikke på nogen måde give efter for dem, som opildner til had, sagde den franske præsident i et svar på et spørgsmål om udtalelserne i Budapest og Rom.

Salvinis Liga er allieret med Marine Le Pens højreorienterede parti i Frankrig.