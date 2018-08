Italiens trussel om at lukke havne udløser krisesnak i Wien

Italien har efter regeringsskiftet i foråret igen kastet en bombe i EU-samarbejdet, med en trussel om at landet vil forhindre den militære EU-operation Sophia i at fungere fra udgangen af august.

Det vil EU's udenrigschef, Federica Mogherini, på et møde torsdag mellem unionens forsvarsministre forsøge at forhindre.

- Vi må se, om vi kan finde et svar i dag. Det kræver en konstruktiv attitude fra alle. Det kræver, at alle tager ansvar, siger Mogherini på vej ind til mødet i Wien.

Italien kræver, at flere EU-lande tager ansvar for operationen, som i øjeblikket benytter italienske havne. Italienerne vil have, at lande som Frankrig også bidrager.

Ifølge EU's udenrigschef er "det helt centralt, at vi holder operationen kørende". Hun understreger, at hun fra alle medlemslande har fået bekræftet en vilje til, at Sophia skal fortsætte.

Sophia, der blev sat i søen i 2015 efter flere forlis nær Libyen, skal bekæmpe menneskesmugling. Operationen bidrager ifølge EU-Kommissionen også til at begrænse antallet af illegale migranters ankomst til Europa.

Italien: Havne i Sydeuropa skal på skift tage imod migranter

- Jeg vil gerne minde om, hvordan situationen var før Sophia. Den har været et stort fremskridt for unionen. Resultaterne i form af bekæmpelse af menneskesmugling og en reduktion af indkommende migranter er åbenlyse, siger Mogherini.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) understreger, at han mener, at man naturligvis skal redde nødstedte på havet.

- Men på en eller anden måde er man også nødt til at diskutere hele systemet med menneskesmuglere, der organiserer disse rejser. Jeg kan godt forstå, at italienerne har et problem med det. I det omfang at det er organiseret, står vi uden for, hvad man kan kalde nødretsregler, siger ministeren.