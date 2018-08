Svenske partier udsat for forsøg på cyberangreb

Svenske partier er under valgkampen op til valget den 9. september blevet udsat for indbrudsforsøg i cyberspace, oplyser det svenske Säkerhetspolisen (Säpo) i en meddelelse.

Der er intet, der tyder på, at der er tale om et angreb orkestreret af en fremmed magt, forsikrer Säpo.

- For nuværende ser Säkerhetspolisen ikke nogen omfattende påvirkningsoperation, som en fremmed magt kan antages at stå bag.

- Derimod findes eksempler på fremmede magters ønske om at polarisere og skabe splittelse ved at få Sverige til at fremstå i kaos, skriver Säkerhetspolisen.

I meddelelsen henvises til russiske mediers beskrivelser af bilbrande i det vestlige Sverige.

- Belastningsangreb og forsøg på at data-indbrud mod blandt andet politiske partier og organisationer, som er centrale for valget er blandt eksemplerne, skriver Säpo om den politiske aktivitet i cyberspace.

Sveriges socialdemokrater går mod mareridtsvalg

Ifølge Säpo er der ikke sket nogle cyberangreb i en størrelsesorden, der ikke var forventet. Der er heller ikke noget, der får den svenske efterretningstjeneste til at frygte, at valgresultatet kan kompromitteres.

- For nuværende ligger disse aktiviteter inden for rammen for Säkerhetspolisens forventer og indebærer ingen risiko for valgresultatet, skriver Säpo.