Putin trækker i land og hæver kvinders pensionsalder med kun fem år

Præsident Vladimir Putin sagde i en sjælden tv-transmitteret tale onsdag, at en omstridt pensionsreform vil blive mildere end hidtil antaget. Det betyder, at pensionsalderen for kvinder i Rusland ikke vil blive hævet med otte år - men kun med fem år.

Men den russiske leder understreger, at pensionsreformen har været udskudt for længe i Rusland, og at en yderligere udsættelse vil være til fare for landets stabilitet og sikkerhed.

Den planlagte reform om at hæve pensionsalderen for første gang i 80 år førte tidligere på året til kraftige demonstrationer, og i onsdagens tale kom den russiske leder med flere indrømmelser. Men han fastholder, at en gennemgribende reform er nødvendig.

- Uden en reform af pensionssystemet risikerer vi stigende inflation og øget fattigdom, siger Putin og pointerer, at økonomien ikke kan tåle en udskydelse.

Protester i Rusland: Pensionsalderen bliver 65 år. Den gennemsnitlige levealder er 66 år

Parlamentet har i et lovudkast lagt op til, at pensionsalderen hæves fra 55 til 63 år for kvinder og fra 60 til 65 år for mænd.

I den tv-transmitterede tale lovede Putin imidlertid, at reformen vil blive lempet, så kvinders pensionsalder bliver 60 år og altså ikke 63 år.

- Parlamentets underhus vil ændre lovpakken, siger Putin.

Reformudkastet er blevet mødt med et ramaskrig fra især mænd. Omkring 43 procent af de russiske mænd ventes ikke at blive 65 år. Den gennemsnitlige levealder i Rusland er 77 år for kvinder og 66 år for mænd. Det viser tal fra 2016 fra Verdensbanken.

Putin lovede også visse andre lempelser, hvilket er et forsøg på at mindske et fald i hans popularitet. Opinionsmålinger viser, at omkring 90 procent af befolkningen var imod det oprindelig forslag.

Putins politiske modstandere, deriblandt oppositionslederen Alexei Navalnij, har forsøgt at organisere protestaktioner på baggrund af udbredt vrede over pensionsreformen.

En domstol dømte mandag Navalnij til 30 dages fængsel for at have brudt en lov om offentlige protester.