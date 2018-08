Unge mistænkt for drab på migrant i Sverige

Svensk politi har søndag anholdt en mand i teenagealderen, som mistænkes for drabet på en migrant i en park i byen Huskvarna i Småland.

Yderligere to unge under 15 år er blevet afhørt og har modtaget advokatbistand, skriver Sveriges Radio, P4 Jönköping.



Byen Huskvarna nær Jönköping. Kort: Google

De to mistænkes for at være indblandet i drabet, men minimum den ene af dem, er så ung, at han ikke kan straffes, da han er under den kriminelle lavalder på 15 år.

Den dræbte, som var i 50 års alderen og efter sigende kom fra Rumænien, blev fundet død i en park i Huskvarna den 8. august. Han boede i parken, og efter en obduktion af liget indledte politiet en drabsefterforskning.

Ifølge Aftonbladets unavngivne kilder blev manden mishandlet og ydmyget, før han blev dræbt. Der har ifølge flere svenske medier cirkuleret videoer på sociale medier, hvor manden enten filmes i smug eller bliver udsat for mishandling.

Svensk politi har ikke udtalt sig om forbrydelsen.