Heftig debat i Tyskland: Skal afviste asylsøgere have lov til at blive, hvis de får et arbejde?

Det såkaldte "sporskifte" i tysk asylpolitik skaber for tiden heftig debat og splitter regeringspartiet CDU.

Sporskiftet går i grove træk ud på, at man kan komme til Tyskland som asylsøger for senere at få status som migrant-arbejder. Det skifte vil gælde for asylsøgere, der har fået deres ansøgning afvist, men forbliver i landet på tålt ophold og uddanner sig til det tyske arbejdsmarked.

»Vi skal give godt integrerede asylsøgere, som er fagligt kvalificerede, en mulighed for at blive her,« siger ministerpræsidenten i delstaten Saarland, Tobias Hans fra CDU, søndag til avisen Bild.

Ordningen er blevet foreslået af de tyske socialdemokrater i SPD, og flere politikere fra Unionspartierne CDU/CSU har udtalt sig positivt om forslaget, der vil give asylsøgerne på tålt ophold en vis tidsramme til at få arbejde og integrere sig.

Såfremt de opfylder visse kriterier og samtidig holder sig inden for lovens rammer, får de en mulighed for at blive permanent i Tyskland, lyder forslaget ifølge tv-stationen NTV.

»Først og fremmest skal vi sørge for at få sendt de folk ud, som skal forlade Tyskland her og nu. Det kan så danne rammen om en større accept af de asylsøgere, som rent faktisk gør en indsats,« siger Sachsens ministerpræsident Michael Kretschmer fra CDU.

»Merkel giver nu Seehofer det, hun har forsøgt at forhindre siden den famøse september i 2015«

Den tyske forbundskansler Angela Merkel siger søndag i et interview med ARD, at hun er kritisk over for "sporskiftet".

»Det sender et forkert signal,« lyder vurderingen fra forbundskansleren, som henviser til, at der allerede er en regel om, at personer på tålt ophold kan få opholdstilladelse, hvis de får en uddannelse og derefter arbejder to år i Tyskland.

Angela Merkel mener, at det virker forkert, at man kan komme til landet som asylsøger og derpå bare ændre status, hvis du er villig til at arbejde inden for de erhverv, hvor Tyskland mangler arbejdskraft.

En holdning, indenrigsminister Horst Seehofer (CSU), som ellers har brugt det meste af sommeren på at være stærkt uenig med kansleren i asylspørgsmål, bakker op om.

Tidligere på ugen viste en måling fra avisen Welt, at et flertal af tyskerne bakker op om at lade afviste asylsøgere blive i landet, hvis de har et fast arbejde. Under en tredjedel af tyskerne er direkte imod forslaget.