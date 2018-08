»Paven bør anerkende, at han har begået fejl, og - hvis han skal leve op til sit løfte om nultolerance - pave Frans bør derfor gå forrest som et godt eksempel over for kardinaler og biskopper, der dækkede over kardinal McCarricks misbrug, og være den første til at gå af«.

Sådan skriver ærkebiskop Carlo Maria Vigano, som er tidligere ambassadør for Vatikanet i USA, ifølge CBS og Washington Post i en 11 sider lang erklæring.

Ærkebiskoppen hævder her, at han allerede i sommeren 2013, få måneder efter at pave Frans blev indsat, fortalte paven om flere sexanklager mod kardinal Theodore McCarrick, som indtil for nylig var en af den katolske kirkes mest højtstående medlemmer.

Endnu en pædofilisag i den katolske kirke: Kardinal træder tilbage

Ifølge ærkebiskop Vigano bad den forrige pave, pave Benedikt, endda kardinalen om at trække sig tilbage til »et stille liv med bøn og bodshandling«. Men pave Frans reagerede ikke på beskeden om alle anklagerne mod Theodore McCarrick og lod kardinalen fortsætte som en af den katolske kirkes ansigter udadtil.

Paven har tidligere opfordret til total åbenhed i den katolske kirke.

Kardinal McCarrick blev først den 20. juni i år suspenderet fra sit embede, efter at han blev involveret i en politiefterforskning, anklaget for at have misbrugt både små drenge og voksne mænd seksuelt. Sagen begyndte at rulle i år, da en undersøgelse i den katolske kirke fandt én af anklagerne "troværdig og velunderbygget".

Paven i Irland: Præsters sexmisbrug af børn er afskyeligt

Herefter blev kardinalen suspenderet, alt imens flere anklager dukkede op. Flere personer fra den katolske kirke har også i medierne forklaret, at Vatikanet var bekendt med alle anklagerne mod Theodore McCarrick, men hvem der vidste hvad og hvornår, er endnu uklart.

Den nu 88-årige kardinal meddelte i juli paven, at han ønskede at trække sig tilbage. Han er ifølge Washington Post den første kardinal i kirkens historie, der er trådt tilbage fra sin post.

Andre kardinaler har været anklaget for sexmisbrug, men de har alle beholdt deres stilling.

Pave Frans har indledt historisk besøg i Irland

Pave Frans har i denne uge besøgt Irland, hvor han i en tale har kaldt katolske præsters seksuelle misbrug af børn for »afskyeligt«, samt at den vrede, der er mod kirken i forbindelse med sexanklagerne, er berettiget.

Paven har også mødtes med ofre for seksuelt misbrug fra præster.

Celebre sexsager ruller gennem den katolske kirke Pave Frans’ nære medarbejder tiltales for »historiske seksuelle lovovertrædelser.«

Ærkebiskop Carlo Maria Vigano har over for flere medier bekræftet, at han står bag erklæringen, og at han står ved de skrevne ord. Han afviser også, at han har en skjult dagsorden med erklæringen, men at han blot »fortæller fakta«. Ærkebiskoppen har tidligere undersøgt »prekære sager involverende kardinaler og biskopper« sammen med Vatikanets andre ambassader verden over.

Carlo Maria Vigano er ikke selv helt pletfri hvad angår mistanke om urent trav i den katolske kirke. I 2014 beordrede han ifølge flere medier en undersøgelse, der gik på mistanke om homoseksualitet rettet mod en ærkebiskop, hurtigt lukket.

Ifølge mistanken skulle ærkebiskoppen fra et bispedømme i Minneapolis have haft seksuelle relationer til andre voksne mænd.

Sagen endte uden konsekvenser for nogen af de involverede.