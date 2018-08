»Lad dem gøre, hvad de vil«: Ingen EU-lande vil tage imod 150 sultestrejkende migranter

EU's lande bør snarest muligt sætte sig og finde en løsning, så de 150 mennesker om bord på skibet Dicotti kan gå i land i Europa.

Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP fra FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, der beder EU's ledere om »hurtigst muligt« at fordele de 150 mennesker, som har været på det italienske kystvagtskib siden den 15. august.

»I mellemtiden bør de italienske myndigheder lade personerne komme i land her og nu,« skriver FN.

EU's ledere mødtes fredag for at diskutere, hvordan man kan håndtere situationen, men man kunne ikke nå til enighed om en løsning.

Flere af personerne om bord på "Dicotti" er syge, og lørdag lod den italienske regering, på trods af løfter om det modsatte, 16 af de strandede mennesker komme fra borde.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at de 16 personer - 11 kvinder og fem mænd - lørdag blev tilset af læger, der efterfølgende bad de italienske myndigheder om at lade dem komme i land.

Vi vil give al mulig hjælp på skibet. Men ingen kommer i land. Matteo Salvini

To af de tilsete har symptomer på tuberkulose.

Skibet "Dicotti" er en del af EU's grænseagentur Frontex. I sidste uge blev 177 mennesker samlet op i Middelhavet og forsøgt sejlet til Malta, der dog ikke ville tage imod dem. Herefter sejlede skibet videre til Italien, men heller ikke her vil man lade dem gå fra borde.

Italien insisterer på, at andre EU-lande skal fordele de 150 personer blandt sig. Onsdag lod myndighederne dog 27 uledsagede mindreårige komme i land.

Italien truer med at stoppe betaling til EU

Italiens indenrigsminister Matteo Salvini fra det højreorienterede parti Lega har i skarpe vendinger gjort det klart, at der er lange udsigter til asyl for de de 150 mennesker, der nu har påbegyndt en sultestrejke for at komme af skibet.

»Lad dem gøre, hvad de vil. I Italien er der 5 mio. mennesker, som lever i fattigdom og sultestrejker hver dag. 1,2 mio. af dem er børn. Jeg bekymrer mig først og fremmest om italienerne,« skriver ministeren ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa på Twitter.

Matteo Salvini har ligeledes på Twitter gjort det klart, at Italien ikke kan håndtere de mange migranter og flygtninge, som kommer over Middelhavet til Italiens kyster, og at man under ingen omstændigheder vil give asyl til de ombordværende.

»Vi vil give al mulig hjælp på skibet. Men ingen kommer i land,« lyder beskeden fra ministeren, som ikke bekymrer sig om, at det er ulovlig frihedsberøvelse at tilbageholde menneskene på Dicotti.

»Hvis man vil anholde mig så fint nok, intet problem,« sagde Matteo Salvini ifølge AFP fredag.

Italien beder EU om hjælp med at tage imod 177 asylsøgere

Det vides endnu ikke, hvor mange af de 150 personer, der kan få flygtningestatus, idet man ikke kender deres identitet. Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa kommer de fleste af dem fra Eritrea.