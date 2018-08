Svensk topminister i stormvejr: Har brugt 1 mio. skattekroner på dyre flyrejser

Den svenske klimaminister og vicestatsminister Isabella Lövin, som kommer fra partiet Miljøpartiet De Grønne, er en dyr dame, og langt fra særlig grøn, har den svenske avis Expressen afsløret.

Avisen har kigget på ministerens flyrejser og fundet, at hun siden hun tiltrådte i oktober 2014 har fløjet verden rundt for omkring 1,5 mio. svenske kr, svarende til lidt over 1 mio. danske kr.

Mange af rejserne er foregået på Business Class, selv om der i den svenske regering er retningslinjer, som dikterer, at man "så vidt muligt" skal vælge den billigste løsning, når man rejser på skatteydernes regning. Og selv om en rejsende på Business Class har et langt større klimaaftryk end en rejsende på almindelig økonomiklasse.

Endnu en svensk politiker afsløret: Lod skatteborgerne betale for private hotelophold

Ved flere lejligheder har Isabella Lövins billetter været væsentligt dyrere end andre politikeres billetter til samme destination. F.eks. var hendes flybilletter til New York i 2015 mange tusinde kroner dyrere end selv statsministerens billetter, selv om de var i New York for at deltage i det samme møde, og den tidligere klimaminister fløj samme tur for under det halve.

I gennemsnit har ministerens mange ture til New York kostet hvad der svarer til 20.000 danske kr. per billet, selv om den samme flyvning kan foretages langt billigere.

Over for Expressen forsvarer Isabella Lövin, at hun flyver både dyrt og klimatungt.

»Der står ingen steder i vores rejsepolitik, at man ikke må flyve på business,« siger hun og fortæller, at det også handler om at »være frisk«, når man repræsenterer Sverige i udlandet.

Klimaministeren har efter afsløringern fra flere sider fået kritik for sin rejsemåde, som på de sociale medier bliver kaldt både »hyklerisk« og »miljøsvineri« på grund af Miljøpartiets retorik om, at private bør begrænse deres flyrejser mest muligt af hensyn til klimaet.

Den tidligere svenske udenrigsminister Carl Bildt har dog på Twitter forsvaret Isabella Lövin.

»Helt fair, at ministre har mulighed for at arbejde på lange rejser. Jeg gjorde det altid,« skriver han.

Sverige indfører flyskat for at værne om klimaet

I Sverige indførte man i april i år en ny flyskat, som betyder, at flyselskaberne skal betale 60 kroner i skat per passager for en indenrigsafgang og rejser til EU. Mellemlange rejser beskattes med 250 kroner, og de længste oversøiske rejser beskattes med 400 kroner.

Ifølge Verdensbanken sviner det omkring tre gange så meget at flyve på business class som på økonomiklasse. Det er, fordi hver passager har mere plads til sin rådighed.

Svensk parlamentsmedlem trækker sig efter afsløringer af private køreture for skatteborgernes penge

Der er valg i Sverige den 9. september, og frem mod valget har der været flere sager med parlamentsmedlemmer, som har ødslet med skatteborgernes penge. Tidligere på ugen kom det frem, at Penilla Gunther fra Kristendemokraterne havde lejet biler til private ture på skatteydernes regning. Hun har nu trukket sig.

Torsdag havnede parlamentsmedlemmet Caroline Szyber i en lignende suppedas, da Aftonbladet afslørede, at hun lod skatteborgerne punge ud for hotelophold med familien i tre tilfælde.

Også Michael Svensson fra det borgerlige parti Moderaterna har været i fedtefadet, efter at det kom frem, at han i december 2017 modtog kørepenge i Sverige, selv om han var på ferie i Thailand. Han har siden lovet at betale pengene tilbage.