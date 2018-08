Optrin fanget på video sætter endnu engang spot på det "sachsiske problem"

Da den tyske kansler, Angela Merkel, besøgte Dresden i delstaten Sachsen i sidste uge var meget, som det plejer at være. Merkel blev således mødt af de efterhånden sædvanlige demonstranter, som krævede hendes afgang og kaldte hende folkeforræder.

Tilhængere af den indvandrings- og islamkritiske bevægelse Pegida havde taget det tyske flag i hånden for at vise deres utilfredshed med kansleren, og tv-kanalen ZDF havde taget opstilling for at filme protesterne.

Men det huede langt fra alle, og efter en udveksling af fornærmelser mellem en tilskuer og en af demonstranterne, fik en mand øje på kameraet, råbte »løgnerpresse« og marcherede hen til tv-holdet.

ZDF har offentliggjort et filmet sammenkog af begivenhederne, og her ser man, hvordan manden, som er iført bøllehat bestående af det tyske flags henvender sig direkte til kameramanden.

»Lad være med at filme mig,« gentager han flere gange.

Her svarer 18 pct. ja til: »Tyskerne er fra naturens hånd andre folkeslag overlegne« En omfattende undersøgelse bekræfter det, som er blevet beskrevet igen og igen.

»De retter kameraet direkte mod mig. De begår en lovovertrædelse,« lyder det fra manden, som påstår, at han derfor har ret til kortvarigt at tilbageholde kameramanden, ligesom han spørger, om denne vil følge med ham hen til politiet.

Da journalisten nægter, går manden selv hen til de betjente, som befinder sig få meter fra optrinnet. De næste 45 minutter holder politiet tv-holdet tilbage og tjekker journalisternes pressekort og id-kort flere gange, før de får lov at fortsætte arbejdet. Alt sammen selv om holdet ikke overtrådte nogen regler, da det filmede de forbipasserende.

Sagen udløste i første omgang forargelse over, at politiet forhindrede pressen i at udføre sit arbejde på baggrund af klager fra Pegida-demonstranter.

Hashtagget #PegidaWirkt (Pegida virker, red.) bredte sig på de sociale medier, efter at journalisten Arndt Ginzel, som var på arbejde for ZDF den pågældende dag, tweetede om hændelsen under hashtagget.

»Sachsiske politibetjente handler på vegne af Pegida/Afd (Alternative für Deutschland, red.)- tilhængere,« skrev han og nævnte, at kollegaer fra Dresden kunne berette om lignende episoder.

Til det svarede Sachsens ministerpræsident Michael Kretschmer (CDU):

»De eneste personer, som optræder seriøst i denne video er betjentene«

Og så valgte De Grønnes Katrin Göring-Eckardt at give sit besyv med på Twitter:

»Jeg ser betjente, som ikke begrunder, hvorfor de forhindrer journalister i at udføre deres arbejde. Jeg ser Pegida, som overfuser den frie presse. Et parlamentsmedlem, som mener, at politiets opførsel er seriøs, må spørge sig selv, om han er på demokratiets og frihedens side.«

Siden har det vist sig, at den bøllehatbærende mand er ansat ved politiet i Sachsen, det såkaldte Landeskriminalamt (LKA). I en pressemeddelelse lød det således fra Sachsens indenrigsministerium, at manden var til stede ved demonstrationen som privatperson, at han nu er taget på ferie, og at eventuelle konsekvenser vil blive besluttet af LKA.

Dermed er der sat yderligere spørgsmålstegn ved, om politiet i Sachsen har et problem med højredrejning. Allerede i 2016 anklagede Sachsens viceministerpræsident og økonomiminister Martin Dulig fra SPD indirekte politiet for netop dette.



»Jeg spørger mig selv, om sympatien for Pegida og AfD er større inden for det sachsiske politi end hos gennemsnittet,« sagde han i et længere interview med ugeavisen Die Zeit.

Han fortsatte:

»Vi har ikke kun et kvantitativt problem i politiet, men også et kvalitativt. Selvfølgelig: Vores betjente er ved at nå grænsen for ydeevne, de arbejder meget, og vi må give dem den respekt, som de fortjener (...) Men nogle gange har jeg det indtryk, at der findes et stort efterslæb inden for politiet, når det gælder den interkulturelle kompetence og ledelseskulturen.«

Den tyske kansler, Angela Merkel, var bl.a. på virksomhedsbesøg, da hun var I dresden. Foto: Jens Meyer/AP

Sachsen er både Pegidas fødested, men også den delstat, hvor AfD blev det største parti ved forbundsdagsvalget i september sidste år. Og i en undersøgelse fra 2016 erklærede 58 pct. af de adspurgte i Sachsen sig enige i, at »de mange udlændinge dominerer Tyskland i en grad, så det er farligt.«

Sachsens indenrigsminister Roland Wöller (CDU) har forsikret om, at sagen vil blive afklaret, og noget tyder på, at den tyske justitsministers øjne hviler på ham.

»Begivenhederne i Sachsen er meget bekymrende og må omgående blive opklaret,« siger Katarina Barley til dpa.