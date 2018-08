Endnu en svensk politiker afsløret: Lod skatteborgerne betale for private hotelophold

Onsdag valgte hendes partikollega Penilla Gunther fra Kristendemokraterne at trække sig, efter at det kom frem, at hun havde lejet biler til private ture igennem en udlejningsordning for parlamentsmedlemmer betalt af svenske skatteborgere.

Nu er parlamentsmedlemmet Caroline Szyber havnet i en lignende suppedas, da Aftonbladet har afsløret, at hun lod skatteborgerne punge ud for hotelophold med familien i tre tilfælde.

De svenske parlamentsmedlemmer må tage må rejse for op til 50.000 svenske kroner i hver mandatperiode, men hvis de tager familien med skal de selv stå for 25 pct. af udgifterne. Og det var her, at det glippede for Caroline Szyber i tre tilfælde.

I marts i tog hun således sin mand og to børn med til Rom, mens det i 2016 var Venedig, det gjaldt, og i 2015 rejste hun og partneren til den svenske vestkyst. Ingen af gangene betalte hun noget af regningen. I alt drejer det sig om 5.700 svenske kroner, som Caroline Szyber ifølge Aftonbladet skylder.

Caroline Szyber fra Kristendemokraterne. Foto: Riksdagen

I en skriftlig udtalelser siger hun til avisen:

»Der er desværre sket en reel fejltagelse.«

Ifølge politikeren har hun nu rettet op på fejlen, og beløbet vil blive betalt tilbage.

»Jeg kan blot beklage, at det er sket, men nu har jeg som sagt korrigeret det. Jeg har aldrig lagt skjul på, at familien har været med,« lyder det.

Sagen ser da heller ikke ud til at få konsekvenser for politikeren. Efter et krisemøde i Kristendemokraterne nåede man torsdag frem til, at der fortsat er tillid til Szyber.

Tirsdag var det Michael Svensson fra det borgerlige Moderaterna, som kom i Aftonbladet. Han havde modtaget 20.000 svenske kroner i kørselsgodtgørelse for ture i Sverige, som han ikke kunne have foretaget, da han var i udlandet.

Svenskerne går til valg den 9. september.