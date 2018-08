Europol efterlyser hollandsk mand: Mistænkt for drab på 11-årig for 20 år siden

I august 1998 blev den blot 11-årige Nicky Verstappen fundet dræbt i en skov i det sydlige Holland. 1.200 meter fra den sommerlejr, han holdt ferie i.

I de 20 år, som er gået siden drengens død, har både politiet og familien forgæves forsøgt at få svar på, hvem der slog ham ihjel.

Men nu ser der ud til at være sket et gennembrud. Ved en pressekonference onsdag kunne hollandsk politi ifølge lokale medier oplyse, at man havde en mistænkt i sagen. Den 55-årige Joseph Theresia Johannes Brech (Jos) er således blevet efterlyst i forbindelse med drabet, og Europol har samtidig udsendt en international arrestordre på manden.

Dna på Nicky Verstappens pyjamas blev matchet med Jos Brech ad omveje. Politiet igangsatte en omfattende dna-undersøgelser, hvor over 20.000 mænd, der boede eller havde boet i nærheden af gerningsstedet, blev opfordret til at indgive dna.

De, som ikke responderede, blev efterfølgende kontaktet. Blandt dem Jos Brech, som skal have fortalt sin familie, at han havde planer om at indlevere en prøve, når han vendte tilbage fra en vandretur i Frankrig. Det skete dog aldrig. I stedet meldte hans familie ham savnet i april.

Politiet indsamlede derefter dna-prøver fra hans familiemedlemmer og kunne dermed finde en genetisk forbindelse til Jos Brech.

Den 55-årige er tidligere blevet afhørt i sagen, men begge gange som et muligt vidne, fordi han befandt sig i nærheden af gerningsstedet. Det skriver bl.a. NL Times og de Volkskrant.

Ifølge hollandsk politi har Jos Brech særligt store ører.

I efterlysningen fra hollandsk politi lyder det, at Jos Brech allerede forlod landet i efteråret 2017, og det sidste livstegn fra ham var i februar i år.

Hans senest kendte tilholdssted var en hytte i Vosges Bjergene i det nordlige Frankrig. Jos Brech har i de senere år ernæret sig som såkaldt "bushcrafter," hvilket betyder, at han kan overleve i naturen uden hjælpemidler. Den mistænkte har således arrangeret buschcrafter-ture rundt omkring i Europa.

Politiet har ingen grund til at tro, at Jos Brech ikke er i live, mens hans overlevelsesevner gør eftersøgningen vanskelig. Manden har desuden ingen telefon eller bil og har ikke foretaget nogen hævninger eller betalinger med et bankkort.

Jos Brech beskrives som slank og 180 cm høj med kort, bølget hår, der er blevet gråt. Politiet oplyser desuden, at han har store ører.