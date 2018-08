Uopmærksom bager fik 42 fartbøder på tre måneder

I februar begyndte bageren Heimo Wallner på et nyt job i Klagenfurt i den sydlige del af Østrig, omkring en halv times kørsel fra sit hjem.

Hver dag kørte Wallner 50 km/t på den samme strejkning frem og tilbage fra arbejde.

I maj modtog Wallner sin første fartbøde. I dagene efter fulgte et væld af bøder, indtil han en dag stod med 42 bøder. Hereft blev han klar over, at han i virkeligheden kun var tilladt at køre 30 km/t på strejkningen. Det skriver BBC.



Da Wallner altid skulle afsted på arbejde midt om natten, var han ikke i stand til at læse et vejskilt, der afslørede den tilladte hastighed. Af samme årsag opdagede han heller ikke den infrarøde fartmåler, som ikke tager billeder med blitz, der stod nær en skole.

Wallner har fortalt den tyske avis Süddeutsche Zeitung, at en appelsag ville kræve, at han oprettede en klage til hver enkelt bøde. I stedet har han valgt at betale for bøderne, hvilket svarer til to måneders løn for ham.

Politiet gik med til at fjerne 2.500 kroner fra den samlede bøde, men Wallner og hans kone var stadig nødt til at aflyse deres ferie til Grækenland.