Storbritannien vil slå ned på hvalpefarme

For at stoppe masseproduktion af hvalpe og killinger under ofte kritisable forhold vil den britiske regering forbyde salg af hvalpe og killinger fra tredjepart. Det skriver den britiske regering på sin hjemmeside.

Den nye lov vil helt fjerne mellemled som dyrehandlere og begrænse sælgere til opdrættere og dyreinternater.

- Et forbud mod salg via tredjepart vil sikre, at nationens højt elskede kæledyr får den rigtige start på livet.

- Folk, der har en komplet mangel på respekt for kæledyrs velbefindende, vil ikke længere kunne profitere på denne afskyelige handel, skriver den britiske miljøminister, Michael Gove, i en pressemeddelelse.

Forbuddet er en del af en pakke af love, der også vil forbyde salget af hvalpe og killinger under otte uger og avl på hunde med "svære genfejl". Reglerne for, hvad der skal til for at få en licens til avl, vil også blive strammet.

Lovforslaget kommer efter lang tids debat og skandaler om aggressiv avl af hvalpe og killinger.

I britiske medier har der været en stribe historier om opdrættere, der producerede hundredvis af hvalpe under rærlige forhold.

Det førte til en kampagne kaldet Lucy's Law opkaldt efter en hund af racen King Charles, der blev reddet fra et avlscenter, hvor tæven var blev bedækket flere gange om året og fik taget sine hvalpe fra sig efter fire uger.

Sælgere af hvalpe og killinger, som de ikke selv avler, er blevet beskyldt for at skjule de forhold, hvalpene og killingerne bliver opdrætter under.

- Vi mener, at det er afgørende at slå ned på denne lyssky handel. Vi tror på, at det nye system vil hjælpe til at sikre bedre velfærd og vil beskytte folk fra at blive snydt af disse skruppelløse sælgere, siger direktør David Bowles fra dyrebeskyttelsesorganisationen RSPCA.