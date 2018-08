Krav til familiesammenføring splitter svensk opposition

Med 18 dage til det svenske valg bevæger oppositionen sig væk fra hinanden i spørgsmålet om familiesammenføringer. Det skriver avisen Aftonbladet.

Det er Centerpartiets leder, Annie Lööf, og Moderaternas leder, Ulf Kristersson, der ifølge avisen har forskellige holdninger til, hvilke regler der skal gælde fremover.

I 2015 indførte Sverige en midlertidig og hårdere lovgivning på indvandringsområdet. Det skete i kølvandet på et stigende antal asylansøgere. Lovgivningen er midlertidig og udløber næste år.

Derfor er spørgsmålet blevet aktuelt op til det kommende valg til Riksdagen.

Her har Annie Lööf talt for at justere reglerne for familiesammenføring, hvis resten af lovgivningen skal forlænges.

- Jeg udelukker ikke at forlænge den nuværende midlertidige lovgivning. Men så er det rimeligt, at børn bliver genforenet med deres forældre, siger hun ifølge Aftonbladet.

Samme behov for at justere reglerne finder man ikke hos Ulf Kristersson, som er oppositionens bud på en ny statsminister.

- Vi har brug for en holdbar migrationspolitik, som passer med, hvad Sverige kan klare. Den midlertidige lovgivning bør forlænges, siger han ifølge Aftonbladet til radioprogrammet "P1 Morgon".

De to andre partier i den borgerlige blok, Liberalerna og Kristdemokraterna, ønsker også at lette reglerne for familiesammenføring.

Det ser Kristersson ikke som en forhindring. Han mener, at regler om indvandring skal besluttes af flere partier end blot de fire partier, der støtter ham.

Moderaterna mener, at partiet efter et valg bør søge at danne regering med støtte fra det indvandringskritiske Sverigedemokraterna. Det er Centerpartiet og Liberalerna uenige i.

Sverige skal til valg 9. september.