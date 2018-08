Svensk parlamentsmedlem tog på private juleture i lejede biler betalt af svenske skatteborgere

Riksdagsvalget d. 9. september i Sverige nærmer sig med hastige skridt. I de sidste par dage er flere møgsager dukket frem om svenske politikere, og onsdag er ingen undtagelse.

I dag kan den svenske avis Aftonbladet afsløre, at parlamentsmedlemmet, Penilla Gundther, har lejet biler til private ture igennem en udlejningsordning for parlamentsmedlemmer betalt af svenske skatteborgere.

Det 54-årige parlamentsmedlem fra Trollhättan har tidligere været kandidat til posten som partileder hos Kristendemokraterna. Hun er det medlem, som har brugt flest penge på at leje bil igennem riksdagen. Siden 2014 har hun brugt 200.000 svenske kroner på lejebiler.

Våbenklædt svensk politiker erklærer krig mod avis på billede

En jul lejede hun en bil igennem udlejningsordningen og skrev på Facebook: »Jeg er sikker på at komme godt hjem til Trollhättan. Kufferter og tasker med julegaver og julemad er pakket. Heldigvis har jeg en bil i dag!«

Ny måling: Socialdemokraterna i Sverige går mod sit værste valg nogensinde

Gunther lod også riksdagen betale en ekstra udgift for, at en nærtstående person også kunne køre bilen. Bilen kostede lidt over 3.000 svenske kroner.

Den svenske avis har fundet flere lignende tilfælde, hvor Gunther har fået skatteborgerne til at betale for hendes private ture. Beløbet, som avisen stiller spørgsmålstegn ved, er på knap 20.000 svenske kroner.

Til riksdagsadministration indrømmer Gunther, at hun har brugt ordningen til private formål. Hun vil nu betale pengene tilbage.

Svensk politiker opkrævede kørepenge i Sverige, mens han var på ferie i Thailand

Historien om Gunther kommer dagen efter, at et medlem fra det borgerlige parti Moderaterna er kommet i problemer efter, at det er kommet frem, at han har modtaget 20.000 svenske kroner i kørselsgodtgørelse for ture i Sverige, som han ikke kunne have foretaget, da han var i udlandet.