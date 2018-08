Svensk politiker opkrævede kørepenge i Sverige, mens han var på ferie i Thailand

Politikeren Michael Svensson fra det borgerlige parti Moderaterna er tilsyneladende det riksdagsmedlem i Sverige, der har brugt mest tid på transport. Siden 2014 har Svensson modtaget 378.000 svenske kroner i kørepenge.



Nu viser det sig, at Svensson har registreret flere ture i Sverige, mens han i virkeligheden var på ferie i udlandet. I alt har han modtaget 20.000 svenske kroner for meget. Det afslører Aftonbladet.

Fra slutningen af december 2017 frem til midten af januar 2018 var Svensson i Thailand på ferie. I samme periode registrerede han køreture i Sverige på i alt 1.800 km. Deriblandt en tur frem og tilbage fra Falkenberg i det sydvestlige Sverige til Stockholm. To måneder forinden havde Svensson igen været frem og tilbage fra Falkenberg til Stockholm, alt imens han tilbragte en uge i Israel.

Det svenske parlamentsmedlem har selv offentliggjort billeder fra sine rejser på de sociale medier, hvilket gør, at man kan se, hvornår han har rejst.

Medlemmerne af Riksdagen er berettiget til at modtage 26,50 svenske kroner i kørepenge, hver gang de har kørt 10 km. Medlemmerne står selv for at indberette deres transport.

Svensson har sidenhen beklaget over for Aftonbladet:

»Hvis jeg har begået fejl, skal det laves om. Jeg har ikke været præcis nok, når jeg har ført regnskab, og der har tydeligvis ikke været overensstemmelse med min lommeregner,« udtaler Svensson.

Politikeren vil nu betale pengene tilbage.

Der er valg i Sverige den 9. september, og Moderaterna står ifølge meningsmålinger i øjeblikket til at blive landets tredjestørste parti med 19 pct. af stemmerne.