WHO advarer: Antallet af mæslingetilfælde er årtiets højeste

På bare seks måneder har antallet af mæslingetilfælde i Europa langt oversteget det samlede antal for hvert år i dette årti.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO. I løbet af årets første seks måneder blev 41.000 børn og voksne således smittet med sygdommen. Heraf døde mindst 37.

I 2016 blev 5.273 personer smittet, det var det laveste antal siden 2010. Året efter ramte sygdommen 23.927 personer.

»Vi ser en dramatisk stigning i antallet af smittetilfælde og længerevarende udbrud,« udtaler Zsuzsanna Jakab, WHO's regionale direktør Europa og fortsætter:

»Vi opfordrer alle lande til straks at iværksætte brede og passende tiltag for at stoppe spredning af sygdommen. God sundhed for alle begynder med vaccination.«

Ukraine har været hårdest ramt med flere end 23.000 tilfælde, men også lande som Frankrig, Georgien, Grækenland, Italien, Rusland og Serbien har haft over 1.000 sygdomstilfælde. WHO fastslår, at enhver, som ikke er vaccineret, er sårbar over for smitte, uanset hvilket land man bor i.

I alt fem danskere er blevet smittet med mæslinger i år. To af dem fik konstateret sygdommen med få dages mellemrum tidligere på måneden.

I det første tilfælde var der tale om en mand, som havde været på ferie i Filippinerne. I det andet tilfælde var det en kvinde, som havde rejst i Kroatien, men ikke nødvendigvis var blevet smittet her.

Mæslinger er en ekstremt smitsom sygdom, som i sjældne tilfælde kan give komplikationer i form af hjernebetændelse og blodplademangel.