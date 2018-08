Faldt af et krydstogtskib 100 km fra land: Britisk stewardesse reddet efter 10 timer i vandet

En britisk kvinde er blevet reddet af den kroatisk kystvagt, efter at have tilbragt 10 timer i Adriaterhavet. 46-årige Kay Longstaff har det efter omstændighederne godt og bliver nu undersøgt på et hospital i den kroatiske by Pula.

Ifølge The Guardian faldt hun over bord fra krydstogtskibet Norwegian Star søndag omkring 100 kilometer fra den kroatiske kyst.

Kay Longstaff, der til dagligt arbejder som stewardesse, var på ferie, da ulykken skete.

Krydstogtskibet, der var på vej fra Vergarola til Venedig, vendte om og slog alarm, da man blev klar over, at der manglede en passager. Senere valgte skibet dog atter at sætte kursen mod Venedig, da man havde overladt redningsaktionen til den kroatiske kystvagt.

Besætningen om bord på Norwegian Star kunne på billederne fra et overvågningskamera se, hvornår Longstaff faldt i. Tidspunkt sammenholdt med GPS-data kunne dermed fastslå, hvor hun var faldet i vandet.

Og den information blev vigtig. Det lykkedes senere et overvågningsfly at spotte Kay Longstaff i vandet, og kl. 06.30 blev hun reddet om bord på et fartøj fra den kroatiske kystvagt.

»Jeg er meget heldig at være i live. Jeg faldt over bord fra Norwegian Star, og jeg var i vandet indtil disse fantastiske mænd reddet mig,« fortæller hun til den kroatiske nyhedskanal HRT.

En unavngiven livredder har udtalt til The Sun: »Hun sagde, at hun praktiserer yoga, og det havde hjulpet hende med at holde sig oven vande. Hun sang for ikke at føle sig kold i havet natten over.«

Det var en enlig håndtaske ved rælingen på Norwegian Star, der fik personalet på skibet til at slå alarm.

Hvordan det lykkedes Kay Longstaff at falde over bord vides endnu ikke. Episoden er ved at blive undersøgt nærmere, og den britiske ambassade i Kroatien er gået ind i sagen.

Kay Longstaffs fald kommer kun uger efter, at en krydstogtskibsarbejder faldt over bord under en sejlads på Norwegian Gateway, der ligesom Norwegian Star, er opereret af Norwegian Cruise Line.

Den 33-årige mand, der mens at være fra Filippinerne, blev reddet 22 timer senere efter at være blevet fundet 26 sømil uden for kystvagtens eftersøgningsområde.