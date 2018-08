Ny kritik efter Grenfell-brand: Regeringen »fejler« i sin pligt til at beskytte borgernes liv

Ny kritik har ramt den britiske regering efter Grenfell-branden.

Regeringen bør træde ind overfor andre bygninger, der har samme type bygningsbeklædning som den, der har været medvirkende til Grenfell-branden. Ved ikke at gøre det overtræder regeringen dens forpligtelser om at beskytte borgenes liv.

Det mener Storbritanniens menneskerettighedsvagthund, Ligestillings- og Menneskerettghedskommissionen, skriver The Guardian.

I et brev til regeringen redegør kommissionen for dens bekymring over, at man fortsat bruger en bestemt type brandfarlig beklædning (combustible cladding, red.) på bygninger.

Derfor råder man regeringen til at »overholde sin forpligtelse om at beskytte menneskers liv i henhold til menneskerettighederne.«

I juni kom det frem, at den type beklædning, som var brugt i Grenfell Tower, spillede en nøglerolle i forhold til branden, der tog livet af mere end 70 beboere sidste år.

Kommissionen mener, at den type beklædning stadig bruges på mange andre bygninger, og at regeringen derfor bør skride ind.

Herudover understreger den, at regeringen med henvisning til artikel 2 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har pligt til at beskytte borgernes liv.

»Denne overordnede pligt kræver, at staten træffer passende skridt inden for sin magt til effektivt at beskytte individers og gruppers liv i situationer, hvor der er en kendt reel risiko for livet, eller hvor autoriteterne burde have vidst det,« lyder det fra kommissionen, som fortsætter:

»Uheldigvis eksisterer der over et år efter det katastrofale tab af mere end 70 beboeres liv stadig mange af de meget systemiske fejl, der førte til Grenfell Tower-branden.«

Det, mener kommissionen, er en overtrædelse af menneskerettighedskonventionen.

En talsmand for regeringen siger ifølge The Guardian, at det vill tage kommissionens bemærkning til efterretning.

»Beklædningen, der blev brugt på Grenfell Tower, var ulovlig under eksisterende bygningsreglementer. Det burde ikke have været brugt. Der arbejdes nu på 70% af de boliger, der har usikker beklædning,« lyder det.

Myndighederne har efter branden i Grenfell Tower været udsat for meget kritik efterfølgende. Senest er det britiske brandvæsen blevet kritiseret for at have bedt folk om at blive i deres lejligheder, selvom branden spredte sig.

72 af de i alt 300 beboere døde under branden.