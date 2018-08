Brostyrt i Italien: Ofres familier boykotter begravelsesceremoni

Lørdag bliver der afholdt begravelsesceremoni for ofrene, der døde, da Morandibroen kollapsede tirsdag. Den italienske premierminister Giuseppe Conte og præsidenten Sergio Mattarella vil blandt andet deltage.

17 ud af de 38 ofres familier har dog valgt ikke at møde op til den officielle ceremoni.

Det sker i protest mod den manglende reaktion fra de italienske myndigheder, der ifølge flere af familierne, har set den anden vej i forbindelse med vedligeholdelse af broen. I stedet vil familierne afholde private begravelser.

Ingeniører har advaret om brokollaps i Genova i årevis

Denise Vittone, hvis bror Andrea Cerulli døde med resten af sin familie i ulykken, udtaler til den italienske avis La Stampa:

»Jeg stoler ikke længere på staten.«

I øjeblikket er italienske efterforskere i gang med at undersøge, om broens kollaps kan skyldes manglende vedligeholdelse, fejl i broens design eller en tredje årsag.

Samtidig ønsker den italienske transportminister Danilo Toninelli, at Autostrade, som er firmaet der står bag broen, straks skal gå i gang med genopbygningen af broen. Ifølge ministeren skal firmaet også selv stå for betalingen.

Morandibroen blev bygget i 1967. Kollapset fandt sted i tirsdag efter et 200 meter langt stykke faldt sammen, hvilket fik flere biler til at falde ned fra 40 meters højde.

300 brandmænd arbejder stadig i døgndrift på at finde omkring 20 savnede personer, der menes at ligge under de store mængder af murbrokker. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge de italienske myndigheder.