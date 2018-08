16 personer er kommet til skade: En bus fra selskabet Flixbus er forulykket i Tyskland

Et bus med passagerer er forulykket mellem København og Berlin.

Ifølge den tyske avis Welt er 16 personer kommet til skade heraf otte alvorligt. Det bekræfter tysk politi på Twitter. Ifølge det tyske medie NDR måtte en person skæres fri fra bussen.

Det vides endnu ikke, hvordan bussen havnede i grøften og væltede. Der var ikke andre køretøjer involveret i ulykken.

Det var en bus fra selskabet Flixbus, som forulykkede fredag morgen i Tyskland. Bussen var på vej fra København til Berlin. Foto: picture-alliance/dpa/AP Images/Ritzau Scanpix

Det var en bus fra selskabet Flixbus, som forulykkede.

»FlixBus er kede af at måtte oplyse, at en lang-distancebus, som kørte for FlixBus, har været involveret i et uheld. Ulykken skete i dag kl. 06.18 ved Malchow i Tyskland på bussens rute fra Stockholm via København til Berlin,« oplyser selskabet i en officiel udtalelse til Jyllands-Posten.

»Ifølge vores nuværende informationer var der 63 passagerer og 2 chauffører ombord,« skriver selvskabet endvidere.

Ifølge den Welt var der 60 passagerer i bussen, da ulykken skete.

Det lokale politi er i færd med at oprette en hotline for pårørende til bussens passagerer.

De 16 tilskadekomne har syv forskellige nationaliteter, oplyser Sofie Pawelke, der er talskvinde for politiet i Rostock, til EkstraBladet.

Hun kunne ikke oplyse, om der var nogen danskere blandt de tilskadekomne.

»Vi kender endnu ikke årsagen til ulykken, men der er tale om en soloulykke. Vores indledende efterforskning viser også, at chaufføren ikke har været påvirket af alkohol,« siger hun endvidere til Ekstra Bladet.

Bussen var på vej fra Stockholm til Berlin, og havde et stop i København.

Syv brandbiler, flere ambulancer og fire lægehelikoptere tog del i redningsarbejdet, oplyser tysk politi i en pressemeddelelse.

Tilbage i juni var to busser fra Flixbus også involveret i en ulykke, da de stødte sammen på Køge Bugt-motorvejen ved Solrød. Her kom en håndfuld passagerer til skade.