Amsterdams travle Schiphol-lufthavn måtte onsdag eftermiddag indstille al flyvning på grund af en fejl i lufthavnens kommunikationssystem.

Fejlen havde ramt kommunikationsvejen mellem flyvelederne på landjorden og piloterne i luften, oplyste hollands luftfartsmyndihgeder.

Mens fejlen undersøges og udbedres, er alle afgange til og fra lufthavnen midlertidigt standset. Seneste melding kl. 14.10 er dog, at lufthavnen kan modtage et »begrænset« antal landende fly.

Schiphol er en af Europas største lufthavne og et internationalt knudepunkt for flytrafik. Aflysningerne risikerer dermed at få betydning for et stort antal flyrejsende.

Lufthavnen opfordrer alle passagerer til at tjekke deres specifikke afgang via flyselskabets hjemmeside eller Schiphol.nl.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har de hollandske luftfartsmyndigheder valgt ikke at tillade flere fly i hollandsk luftrum, før kommunikationen er på plads igen.

De fly, der allerede befinder sig i hollandsk luftrum vil blive ledt sikkert ned på jorden via et reservesystem. Der arbejdes på hurtigst muligt at genoprette kommunikationen fra Schiphol.