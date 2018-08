Kroatisk politi beskyldt for systematisk chikane mod flygtninge

Angrebet af hunde. Slået med pinde. Smadrede mobiltelefoner og stjålne penge.

Dette er blot nogle af de ting som flygtninge, der har forsøgt at krydse grænsen fra Bosnien til Kroatien, beskylder det kroatiske politi for at have udsat dem for. Det skriver The Guardian.

Avisen har talt med flere flygtninge i de bosniske byer Velika, Kladuša, og Bihać, der ligger i den vestlige del af landet på grænsen til Kroatien.

Den algeriske flygtning Choiaïb på 30 år, fortæller blandt andet om, hvordan politiet har stjålet mere end 1.000 euro fra ham:

»De (politiet red.) rev mit pas i stykker og begyndte at slå os med knipler.«

»Man risikerer sit liv i bjergene. Man sover ikke. Måske dør man. Okay, hvis politiet fanger dig og sender dig tilbage, er det normalt. Men hvorfor slår de os? Hvorfor ydmyger de os?« spørger han.

De kroatiske myndigheder afviser beskyldningerne og mener, at de respekterer flygtningene og deres rettigheder.

Myndighederne mener, at skaderne på migranterne er sket via deres egne våben eller i flygtningelejrene.

Sidste år ankom der omkring 1.000 migranter til Bosnien, men i år har man modtaget mindst 9.000, der kommer fra lande som Afghanistan, Syrien og Iran.

Kroatien er ikke en del af Schengen-aftalen, der betyder fri bevægelse inden for EU's grænser i de lande, som er med.