Flyvrag fra Anden Verdenskrig er fundet i Schweiz

Et amerikansk militærfly fra Anden Verdenskrig er blevet fundet efter 72 år i en gletsjer i Schweiz. De varme temperaturer, som har ramt Europa den seneste tid, har fået is og sne omkring flyvraget til at smelte, skriver The Telegraph.

Flyet, der er af modellen C-53 "Skytrooper", forulykkede torsdag den 18. november 1946. Skytrooperen var på vej fra den østrigske by Tulln til Pisa i Italien, da en snestorm fik flyet til at styrte ned ved Gauli Gletsjerne i Berner Alperne i Schweiz. Flyet var et transportfly, der er kendt under navnet "Dakota".

Otte passagerer og fire besætningsmedlemmer var ombord på flyet, da det forulykkede. Men alle 12 blev reddet af schweiziske skisoldater efter at have overlevet fem dage i de Schweiziske alper, skriver avisen.

Sveriges højeste punkt er smeltet væk i sommervarmen

Varmen har gjort det muligt for eksperter at kortlægge, hvor flyet ligger, og man har blandt andet fundet propel og flyvinger. Samtidig er det lykkedes at finde både dåsemad, skeer og bøjler i flyvraget, der er relativt velbevaret på grund af de lave temperaturer i gletsjeren.

Den høje varme, som Danmark har oplevet i den seneste tid, har også ramt Schweiz, der har oplevet en af de varmeste og tørreste somre, siden man begyndte af måle på det i 1864.

Forskere advarer imod, at langt de fleste gletsjere i alperne, vil være forsvundet i 2050 på grund af de stigende temperaturer.

De forudser også, at den største gletsjer i alperne, Aletsch-gletsjeren, vil næsten være helt forsvundet i slutningen af dette århundrede.

Fem vilde naturoplevelser på Island