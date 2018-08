Politikere rejser kritik efter brokollaps

Hvordan kunne den dødelige ulykke, der tirsdag fandt sted i den italienske havneby Genova, have været undgået?

Mens redningsarbejdet stadig pågår, antallet af ofre stiger, og skylden skydes på alt fra vejmyndigheder til konstruktioner og moder natur, forsøger man at finde forklaringen på, hvordan den op mod 100 meter lange sektion af firsporede motorvejsbro, Morandi-broen, kunne kollapse denne formiddag. Der spekuleres bl.a. i dårlig vedligeholdelse.

En af kritikerne er den italienske vicetransportminister, Edoardo Rixi. Han mener, at det er uacceptabelt, at sådan en vigtig bro ikke var bygget til at undgå et kollaps, siger han bl.a. til det italienske medie SkyNews24.

»Folk i Genova bruger broen flere gange om dagen. Vi kan ikke have et land i dag med en infrastruktur fra 1950'erne eller 1960'erne,« siger eksempelvis Rixi ifølge Reuters.

I videoen, som er filmet fra afstand, kan du se brodelen kollapse

Få timer efter ulykken har flere repræsentanter fra den nye italienske regering, der tiltrådte i juni, udtalt, at landet har brug for at forbedre sin forfaldne infrastruktur - og ignorere EU's budgetmæssige begrænsninger om nødvendigt. Regeringen er en oprørsregering, der har varslet et opgør med det gamle Italien, og som bl.a. har forpligtet sig til flere offentlige investeringer.

Omkring 30 er døde efter motorvejsbro er kollapset i Genova

Den kollapsede del ramte flere bygninger. Foto: AP/Ansa/Luca Zennaro

Transportministeren Danilo Toninelli har ligeledes udtalt, at katastrofen udstiller manglen på vedligehold i italiensk infrastruktur, og at der vanker for de ansvarlige. Vicepremierminister Matteo Salvini mener, at regeringen skal spørge sig selv, om EU's budgetbegrænsninger er vigtigere end de italienske borgeres sikkerhed.

»Det er de åbenlyst ikke for mig,« siger han ifølge nyhedsbureauet.

Stefano Marigliani fra Autostrade, der har ansvar for vedligehold af 3.000 km vejnet i det nordlige og centrale Italien - heriblandt Genova - siger, at broen blev konstant overvåget - i øvrigt langt ud over, hvad lovgivningen kræver. Der var ingen grund til at overveje, at broen skulle være farlig, siger Marigliani til Reuters.

I skrivende stund er 35 personer meldt omkommet, og man frygter, at antallet kan stige, som redningsfolk og hunde arbejder sig gennem murbrokkerne. Den kollapsede sektion af broen ramte taget på en fabrik og flere andre bygninger og knuste køretøjer under sig. Der var angiveligt 35 personbiler og tre lastbiler på broen, da ulykken skete.

Lokale medier rapporterer baseret på vidneberetninger, at vejret kan have haft en finger med i spillet, og at en større tordenstorm og store mængder nedbør har ført til kollapset. En familie fortæller desuden til avisen Republicca, at de observerede et lyn ramme en af broens pyloner, og at den derefter begyndte at falde sammen. Det er ikke blevet bekræftet af myndighederne.

Mediet Genova24 viderebringer en beretning fra et vidne, der kl. 9 tirsdag morgen så noget falde ned fra broen, og fra et andet vidne, der tog et billede af broen for tre dage siden for at dokumentere dens dårlige stand.

Andre kilder fortæller, at broen har krævet stor vedligeholdelse gennem tiden. Bl.a. har den italienske ingeniør og professor Antonio Brencich udtalt sig kritisk om konstruktionen. Allerede tilbage i 2016 stemplede han broen som en fiasko i et interview med primocanale.it og sagde, at omkostningerne til vedligeholdelse med tiden ville overstige den pris, en rekonstruktion ville koste.

Morandi-broen har sit navn efter ingeniøren Riccardo Morandi, der konstruerede broer i både Italien, Canada og Libyen i 60'erne og 70'erne. Den i alt 1.182 meter lange bro - det svarer nogenlunde til Lillebæltsbroen - der bærer vejbanen 45 meter over jordens overflade, stod færdig i 1967 og blev underkastet omfattende renovering i 2016.

Den fungerer som hovedåre mellem motorvejen A10, der går mod Frankrig og A7-motorvejen, der fortsætter mod nord mod Milano.

Ulykken sker blot en uge efter en andet stort uheld på en anden italiensk motorvej. Den 6. august kollapsede en bro delvist i det nordlige Italien nær byen Bologna, da en lastbil med brændbar gas i lasten, eksploderede på vejen. Det kostede to personer livet.