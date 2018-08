Miljøvenlige åbne urinaler skaber vrede i Paris

I den franske hovedstad har myndighederne gået konstruktivt til værks for at løse et ildelugtende problem.

Man har nemlig opsat åbne urinaler for at undgå, at tissetrængende lader deres vand gå på åben gade.

Noget som længe har været et problem i Paris. Men selvom de måske løser problemet, og på samme tid er miljøvenlige, så er flere borgere i byen nu utilfredse med urinalerne, da de med deres røde farve og tilhørende høje skilt ikke er diskrete nok.

Specielt har et urinal, som ligger ned til Seinen, fået folk til at beklage sig (se den i billedet foroven).

Ifølge en officiel udmelding fra bystyret, så er urinalerne placeret på steder, hvor der ofte har været problemer med urinlugt.

De nye urinaler kan ifølge bystyret både holde på lugten samtidig med, at de indsamler næringsstoffer fra urinen.

Nærringstofferne bruges senere i produktion af kompost til parker og haver. Bystyret skriver endvidere, at et menneske udlader nok urin på et år til at gøde 400 kvadratmeter hvede.

På trods af den gode historie, så ligger der ifølge CNN nu en officiel klage hos myndighederne over de nye tiltag, som er inspireret fra Amsterdam.

Det har fået borgmesteren af det fjerde arrondissement til åbent at forsvare urinalerne. På Twitter skriver han bl.a., at »opfindelsen er lavet af et geni.«