Statsminister: Vi kan blive nødt til at hæve den norske arbejdsuge til 43 timer

Hvis ikke det lykkes at få flere i arbejde, kan det blive nødvendigt at hæve den norske arbejdsuge fra 37,5 til 43 timer.

Sådan lød det tirsdag fra den norske statsminister, Erna Solberg, i forbindelse med Norges eget folkemøde, Arendalsuka.

Det skriver NRK.

Norge hælder penge i oliesparegrisen for første gang siden 2016

Årsagen til statsministerens udmelding er angiveligt udsigten til en kraftig stigning i antallet af ældre, lavere indtægter fra olie- og gasindustrien samt mindre vækst i den norske oliefond i fremtiden.

Solberg påpeger, at det ikke er regeringens politik at arbejde hen mod en udvidet arbejdsuge, men at det kan vise sig at blive en nødvendighed.

»Jeg har et mål om, at vi fortsat skal have en 37,5 timers arbejdsuge. Det med 43 timer er et regnestykke, men hvis vi ikke får flere i arbejde, kan der blive behov for, at vi arbejder så meget. Alternativt skal vi skære i velfærden. Arbejde er kernen i finansieringen af vores samfund,« lød det uddybende fra den norske statsminister ifølge VG.

Hun advarer samtidig mod at følge et forslag fra oppositionen om at gå ned til abejdsdage af seks timers varighed.

Opskriften på at få flere nordmænd i arbejde består ifølge Solberg af en række tiltag, som for eksempel har til formål at få flere kvinder til at arbejde fuldtid samt at få flere indvandrere og folk med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet.

Misundelig? Så høje er lønningerne i Norge

I dag arbejder ca. hver tredje norske kvinde på deltid, mens de seneste tal viser en sæsonkorrigeret arbejdsløshed i landet på 3,7 pct.

Lederen af oppositionspartiet Socialistiske Venstreparti (SV), Audun Lysbakken, er stærkt kritisk over for Solbergs udmelding.

»Det er skræmmepropaganda fra en statsminister, der hæmningsløst har brugt mange oliepenge i sine budgetter. Hun ved, at det bliver trange tider på grund af de store og urentable skattelettelser, hun har gennemført, og nu vil hun skræmme folk til at acceptere velfærdsforringelser, som bliver en realitet, hvis de blå fortsat får lov til at styre landet,« siger hun til VG.