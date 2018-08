Norges fiskeriminister går af efter skandaleombrust rejse til Iran

Norges fiskeriminister, Per Sandberg fra Fremskrittspartiet (Frp), træder tilbage, efter at han er blevet kritiseret for at have brudt flere regler i forbindelse med en rejse til Iran i juli sammen med sin kæreste.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB og flere andre medier.

Han undlod bl.a. at underrette sit ministerium om rejsen og medtog sin arbejdstelefon.

Frp-veteranen Harald Tom Nesvik bliver indsat som Sandbergs efterfølger.

Ifølge en pressemeddelelse fra regeringen lød det, at »statsministren varsler ændringer i regeringen« og, at der ville blive holdt et ekstraordinært statsråd kl. 13 med et efterfølgende pressemøde kl. 13.45.



Den nye minister og statsminister Erna Solberg stillede kortvarigt op foran fotograferne på Slotspladen kort efter kl. 13, mens Sandberg ikke var at se nogen steder.

Aftenposten var den første avis, som var ude med nyheden om, at Sandberg ville gå af mandag.

Det startede med den ferie, som han valgte at tage på med sin 28-årige nye kæreste, iransk-fødte Bahareh Letnes. VG var blandt de medier, som opsnappede feriebillederne af de to på Letnes' Instagram-profil, og senere forsvarede Sandberg sin tur til det præstestyrede land, som han tidligere har kritiseret, på Facebook.

Her lød det bl.a., at Iran måske er »et af de mest misforståede lande i verden«.

Efter afsløringen af ministens kærestetur til Iran kunne medierne også rapportere, at han var taget af sted uden at informere sit eget ministerium eller statsministeren, samt at han havde taget sin arbejdstelefon med - stik imod anbefalingen fra den norske sikkerhedstjeneste PST. Efterfølgende stillede Sandberg og kæresten op til interview i NRK, hvor Letnes afviste, at hun skulle have nogen forbindelse til det iranske regime.

Telefonen er siden blevet udleveret til PST, som også undersøger Letnes' forhold til det iranske styre.



Den 28-årige kom til Norge som uledsaget flygtning i 2006. Hun fik afslag på asyl tre gange og blev sendt tilbage til Iran, hvor man dog ikke ville tage imod hende, fordi hun ikke havde de rigtige papirer. Siden fik hun asyl i Norge med henvisning til risikoen for, at hun ville blive tvangsgift, hvis hun vendte tilbage til sit oprindelsesland. I 2013 blev hun ikke desto mindre kåret som Miss Iran.

Fiskeriministeren er også blevet kritiseret for at have deltaget i fejringen af den islamiske revolution i Iran på den iranske ambassade i Norge.



Sandberg og Letnes har annonceret, at de vil holde et pressemøde tirsdag.