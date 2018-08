Tre bjergbestigere fundet døde på Mont Blanc

Det er »absolut latterligt« at »gå rundt og se ud som postkasser« skrev den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson om burkabærere i en artikel. Så brød helvede løs.

Som altid når landbruget uforskyldt rammes af kriser, følger debatten om selvopfattelsen i det, der engang var et frit erhverv, men i dag befinder sig i et edderkoppespind af love, regeltyranni og europæisk planøkonomi.

De danske landmænd står til et milliardtab på grund af tørken. Men økonomisk støtte er ikke vejen frem, mener Jan Pedersen, direktør i Danske Andelskassers Bank. Finans

Sommeren 2018 har været usædvanligt dødelig for bjergbestigere på Mont Blanc. Fredag er tre fundet døde.

I tre ulykker er en italiensk mand, to franske kvinder og en fjerde person omkommet i de franske alper.

For anden gang på fem dage er bjergbestigere omkommet i de franske alper.

Norsk politi oplyser, at en 17-årig dreng har tilstået drab på en 13-årig pige.

Blot dagen efter fandt redningsfolk endnu en bjergbestiger dræbt af et fald ned på en klippe.

To kvinder døde, da rebet til deres guide blev kappet over, mens de klatrede mod bjergpasset Breche de la Meije.

I slutningen af juli omkom fire bjergbestigere i tre forskellige ulykker. Den ene - en italiensk bjergbestiger - faldt, efter at han nåede 3000 meters højde, og døde på stedet.

Dermed fortsætter en usædvanlig hård sommer på alpebjerget. En lokal borgmester har tidligere oplyst det tyske nyhedsbureau dpa, at omkring ti personer årligt mister livet i dødsulykker på bjerget.

Folk har festet så meget igennem i sommerens varme vejr, at de holder igen under Smukfest, oplyser skadestue.

Forskere har for første gang målt på den kemiske sammensætning af Solsystemets allertidligste år. Måske kan det en dag lære os at forstå, hvorfor Jorden blev beboelig.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

