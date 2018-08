Forsøg: 400 personer skal tilbydes gratis heroin i Norge

Den norske regering vil give op mod 400 stofmisbrugere lægeordineret heroin i et prøveprojekt. Det skriver den norske avis Aftenposten





Det er Sundhedsdirektoratet, der skal komme med forslag til, hvilke stofmisbrugere der skal kunne bruge ordningen, hvordan den lægeordinerede heroin skal leveres og kortlægge de økonomiske konsekvenser. Pilotprojektet kan allerede blive startet i 2020 eller 2021, skriver avisen.





Oslo har allerede søgt om at være med i projektet, og angiveligt kommer Bergen også til at søge. Hvor længe, projektet skal vare, har man endnu ikke bestemt.

»Vi ønsker at hjælpe de stofafhængige, som normalt er vanskelige at nå, dem, der ikke er med i LAR (Norsk Center for Misbrug, red.), og som er vanskelige at behandle,« siger Bent Høie (H), den norske sundhedsminister, til Aftenposten.

Behandlingen Den danske heroinordning omfatter kun injicerbar heroin (i sprøjte, red.) og heroin i tabletform.



Misbrugerne injicerer heroinen på klinikken, mens de er overvåget af sundhedsfagligt personale.



De fleste kommer to gange dagligt, for at indtage heroinen.

Der er cirka 10.000 heroinmisbrugere i Danmark heraf mellem 900 og 1.200 hårdt belastede, som er dem, ordningen henvender sig til.

Der er ca. 220 misbrugere i behandling på landets fem klinikker.

Heroinen fremstilles i Schweiz.



Kilde: Behandlingscenter KABS, Kora, Ritzau.

I Danmark har man siden 2010 givet de svageste stofmisbrugere gratis, lægeordineret heroin med stor succes, står der i en evaluering lavet af Sundhedsstyrelsen





Ordningen blev lavet med henblik på at beskytte de svageste heroinmisbrugere i Danmark og tilbyde dem muligheden for at modtage heroin dagligt eller ugentligt gennem injektioner under kontrollerede forhold på en af landets fem klinikker fordelt i Esbjerg, Aarhus, Odense, Hvidovre eller København.





Målet med ordningen er, ifølge Sundhedsstyrelsen, at forsøge at hjælpe misbrugerne ud af kriminalitet og sikre dem en mere menneskelig tilværelse med trygge, rene rammer i stedet for livet på gaden.

Tal på området vidner om, at flere af stofmisbrugerne, der har fulgt ordningen, er kommet i egen bolig og generelt har fået et bedre socialt liv, efter at de er startet i behandlingen.





Ifølge evalueringen, er der heller ikke nogle af brugerne på klinikkerne, der udelukkende lever af at begå kriminalitet længere, og deres misbrug af illegale stoffer er blevet betydeligt mindre.





Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen.