Norsk islamkritisk minister ventes at gå af efter skandale om kærestetur til Iran: »Måske et af de mest misforståede lande i verden«

Per Sandberg er en 58-årig norsk mand. Så langt så godt.

Men Sandberg er ikke bare en hvilken som helst mand. Han er også parlamentsmedlem for det muslim- og indvandringskritiske parti Fremskridtspartiet, og så er han fiskeriminister.

En kontroversiel politiker, som ofte er havnet i mediemæssigt uvejr, og som nu er landet i en storm, der ifølge flere norske medier ventes at kulminere med hans afgang mandag.

Det startede med den ferie, som han valgte at tage på med sin 28-årige nye kæreste, iransk-fødte Bahareh Letnes. VG var blandt de medier, som opsnappede feriebillederne af de to på Letnes' Instagram-profil, og senere forsvarede Sandberg sin tur til det præstestyrede land, som han tidligere har kritiseret, på Facebook.

»Lad det være sagt med det samme, jeg har været på ferie, måske et kontroversielt rejsemål for mange, men flere og flere får øjnene op for Iran, måske et af de mest misforståede lande i verden,« skrev han bl.a.

Det var først da, at forholdet mellem de to blev bekræftet, men Letnes var også til stede, da ministeren i februar var med til at markere årsdagen for den islamiske revolution i Iran på den iranske ambassade i Oslo. Her blev det indledningsvist oplyst, at han var til stede som privatperson, men efterfølgende er det kommet for en dag, at han kom som minister.

Efter afsløringen af ministens kærestetur til Iran kunne medierne også rapportere, at han var taget af sted uden at informere sit eget ministerium eller statsministeren, samt at han havde taget sin arbejdstelefon med - stik imod anbefalingen fra den norske sikkerhedstjeneste PST. Efterfølgende stillede Sandberg og kæresten op til interview i NRK, hvor Letnes afviste, at hun skulle have nogen forbindelse til det iranske regime.

Samtidig sagde hun om sharia i Iran:

»Man må ikke blande så meget sammen med sharia. Man kan vel sige, at omkring 20 til 30 pct. af iransk lov er sharia. Grundlaget for iransk lov kan sammenlignes med den franske lov. «

Telefonen er siden blevet udleveret til PST, som også undersøger Letnes' forhold til det iranske styre.

Den 28-årige kom til Norge som uledsaget flygtning i 2006. Hun fik afslag på asyl tre gange og blev sendt tilbage til Iran, hvor man dog ikke ville tage imod hende, fordi hun ikke havde de rigtige papirer. Siden fik hun asyl i Norge med henvisning til risikoen for, at hun ville blive tvangsgift, hvis hun vendte tilbage til sit oprindelsesland. I 2013 blev hun ikke desto mindre kåret som Miss Iran.

Samtidig har norske medier hæftet sig ved, at Letnes i januar i år oprettede firmaet B&H General Trading Company Bahareh Letnes, som bl.a. skal beskæftige sig med »produktion, udvikling, køb og salg, herunder eksport af fisk og havmadsprodukter og andet som naturligt falder sammen med dette.«

Fra fiskeriministeriets side har man dog understreget, at hverken ministeren eller ministeriet har nogen forbindelse til det pågældnede selskab.

Per Sandberg har ikke ønsket at forklare, hvorfor han ikke fortalte statsminister Erna Sandberg om sin tur til Iran, men har blot holdt sig, til, at han havde sine grunde. Datteren, Charlotte Kjær Sandberg, kunne til norsk TV 2 søndag fortælle, at grunden var den kvinde, som han er separeret fra. Ifølge datteren ønskede faderen således ikke, at hun skulle kende til hans ferieplaner.

Den kommende ekskone, Line Miriam Sandberg, er statssekretær i sundheds- og omsorgsministeriet, og hun skal ifølge Adresseavisen have advaret statsministeriet om, at »fremmede magter« var flyttet ind hos fiskeriministeren. Ministeren svarede igen ved at beskylde hende for at have lækket informationer fra hans kalender.