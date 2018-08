Israel kræver undskyldning efter norsk karikaturtegning: »Et nyt lavmål«

Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu sender en knytnæve i retning af en mand med sort overskæg iført en hvid høj hat uden skygge.

I baggrunden fortæller et skilt på engelsk, at det kun er »for hvide,« men det mest bemærkelsesværdige ved tegningen er, at premierministerens krop er formet som et hagekors.

Tegningen blev bragt tirsdag i den norske avis Dagbladet som en satirisk kommentar til Israels nye nationalstatslov, der fremhæver det jødiske folks unikke ret til selvbestemmelse i Israel. Særligt det religiøse mindretal druserne har protesteret mod loven, og karikaturen blev ledsaget af en tekst, der lod forstå, at den skæggede mand skulle forestille en druser.

Men hverken Israel eller de norske jøder mener, at der er noget som helst at le ad.

»Vi kræver, at Dagbladet fjerner den antisemitiske tegning, og at avisen kommer med en offentlig beklagelse over for Israel, over for det jødiske folk i Norge og verden over. Vi er ikke overraskede over, at avisen publicerer en sådan antisemitisk tegning. Det har denne tabloidavis desværre gjort flere gange tidligere,« siger ambassaderåd ved den israelske ambassade i Oslo Dan Poraz til mediet Kampanje og kalder tegningen »et nyt lavmål«.

Formand for Det Mosaiske Trossamfund i Norge Ervin Kohn bakker op om de to krav:

»Denne tegning er groft antisemitisk. Det er i den i henhold til en international definition af, hvad antisemitisme er,« siger han til NRK og peger på hagekorset som et nazistisk symbol.

Tegneren

Finn Graff forstår ikke kritikken.

»Jeg er ikke enig i, at tegningen er antisemitisk. Den er anti-Netanyahu,« siger han til NRK.

Hos Dagbladet siger politisk redaktør Geir Ramnefjell til samme medie:

»Satiretegningen har en friere rolle og en særlig position i norsk presse. Tegningen er en bevidst overdrivelse, hvor virkemidlerne kan gå videre end de, som bliver brugt i en tekst.«

Det Mosaiske Trossamfund og Antiracistisk center har tidligere klaget til det norske Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU) over en karikaturstribe i Dagbladet, der tog omskæring under satirisk behandling. Avisen blev frikendt i sagen.