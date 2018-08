Den britiske premierminister kræver undskyldning fra Boris Johnson efter klumme om dansk burkaforbud

Der var sådan set tale om et forsvar for kvinders ret til at være burka eller niqab, hvis det er det, de vil. Sådan da.

For i Boris Johnsons klumme, hvor han langede ud efter det danske tildækningsforbud, fik den tidligere britiske udenrigsminister også luftet sin vurdering af, hvordan det ser ud, når kvinder ifører sig de maskerende rober.

Således skrev han i The Telegraph, at disse kvinder »ligner postkasser« og sammenlignede dem med bankrøvere.

»Ja, burkaen er undertrykkende og latterlig. Men det er ikke nogen grund til at forbyde den,« lød det.

Hans beskrivelser har fået flere til at kræve en undskyldning fra Johnson, som fortsat er medlem af parlamentet for Det Konservative Parti. Blandt dem premierminister Theresa May.

»De ord, som Boris Johnson brugte til at beskrive folks udseende, var tydeligvis krænkende. Det var den forkerte sprogbrug,« siger May til BBC.

Et andet konservativt parlamentsmedlem, den muslimske Lord Sheikh mener dog ikke, at en undskyldning er nok. I stedet bør Johnson blive smidt ud af partiet, lyder det.

»Det ville ikke være urimeligt, og det vil jeg gerne se,« siger han til BBC.

Fra Labour lyder det, at han puster til islamofobien for at forbedre sin muligheder for at blive den næste konservative leder.

»Muslimske kvinder får deres burkaer revet af på vores gader, og Boris Johnsons respons er at håne dem for at "ligne postkasser",« siger medlem af parlamentet for Labour David Lammy ifølge BBC.

Johnson har hidtil været tavs i sagen. Han gik for en måned siden af som udenrigsminister i protest mod regeringens brexitplan.