Dele af tysk lufthavn evakueret under jagt på fransk familie

En del af Terminal 1 i den internationale lufthavn i Frankfurt blev tirsdag formiddag evakueret, oplyser tysk politi på Twitter.

Bearking News

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt #airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae— Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7. august 2018

Kort før kl. 15.00 oplyste politiet imidlertid, at evakueringen var afsluttet.

Årsagen til evakueringen i områderne A og Z var ifølge politiet, at man havde opdaget, at en fransk familie på fire havde passeret sikkerhedskontrollen, selvom en narkotest fra en af familiemedlemmerne var testet positiv.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at det var en af de ansatte fra sikkerhedskontrollen, som havde overset det positive resultat og dermed undladt at foretage en obligatorisk undersøgelse af personen.

Da en anden af de ansatte i kontrollen opdagede den positive narkotest, var den franske familie imidlertid ikke til at få øje på, og man besluttede derfor at iværksætte en større eftersøgning af familien pga. sikkerhedsbristet.

Dét medførte bl.a., at man altså valgte at evakuere personer i flere områder. Samtidig valgte man at indstille al boarding af passagerer i områderne.

Ifølge Bild var 13.000 passagerer påvirket af evakueringen, ligesom 50 flyafgange blev berørt.

Efter et par timer lykkedes det ved hjælp af videogenkendelse at lokalisere den franske familie.

Det viste sig efterfølgende, at ingen fra familien havde narkotika på eller med sig. Kort før kl. 14.00 fik familien derfor lov at gå igen, hvorefter man gjorde klar til at åbne op for de berørte områder igen.

Flykaos i München: Kvinde er gået uden om sikkerhedskontrol

Lufthavnen, med det tyske navn Flughafen Frankfurt am Main, er Tysklands største lufthavn, hvad angår antallet af passagerer samt størrelse.

Således betjener lufthavnen årligt i omegnen af 57 millioner passagerer og har derfor fået betegnelsen »Europas hjerte«.

I slutningen af juli blev lufthavnsterminalerne i lufthavnen i München, der er Tysklands næsttravleste lufthavn, ryddet.

Det skete, da en kvinde gik igennem sikkerhedskontrollen uden at blive tjekket af personalet.

I München blev fly - ligesom i Frankfurt - forsinket eller aflyst under den tre timers lange, forgæves søgen efter kvinden.