Dele af tysk lufthavn blev evakueret: Mindst en gik uden om sikkerhedstjek

En del af Terminal 1 i den internationale lufthavn i Frankfurt blev tirsdag evakueret, oplyser tysk politi på Twitter.

Bearking News

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt #airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae— Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7. august 2018

Kort før kl. 15.00 oplyste politiet imidlertid, at evakueringen var afsluttet.

Årsagen til evakueringen i områderne A og Z var ifølge politiet, at man havde opdaget, at mindst en person havde fået »uautoriseret adgang« til områderne uden at have været igennem sikkerhedskontrollen først. Personen skulle sidenhen være forsvundet.

Man valgte ligeledes at indstille al boarding af passagerer i områderne.

Det var angiveligt en mand, som sammen med et barn havde skaffet sig uretmæssigt adgang til terminalen. Om det lykkedes politiet at finde frem til pågældende er fortsat uvist.

Ifølge Bild var 13.000 passagerer påvirket af evakueringen, ligesom 50 flyafgange blev berørt.

Lufthavnen, med det tyske navn Flughafen Frankfurt am Main, er Tysklands største lufthavn, hvad angår antallet af passagerer samt størrelse.

Således betjener lufthavnen årligt i omegnen af 57 millioner passagerer og har derfor fået betegnelsen »Europas hjerte«.

Flykaos i München: Kvinde er gået uden om sikkerhedskontrol

I slutningen af juli blev lufthavnsterminalerne i lufthavnen i München, der er Tysklands næsttravleste lufthavn, ryddet.

Det skete, da en kvinde gik igennem sikkerhedskontrollen uden at blive tjekket af personalet. Det er formentlig samme scenarie, som tirsdag gjorde sig gældende i Frankfurt.

I München blev fly forsinket eller aflyst under den tre timers lange, forgæves søgen efter kvinden.