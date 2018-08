Forældrepar dømt for at sælge deres søn til pædofile

Et tysk forældrepar er ved retten i Freiburg i det sydlige Tyskland fundet skyldig i at have misbrugt deres søn i over to år og efterfølgende solgt drengen til udenlandske pædofile på et lukket website. Moderen, Berrin Taha på 48 år, til drengen blev tirsdag formiddag idømt tolv og et halv års fængsel, mens hendes partner, Christian Lais på 39 år, har modtaget en dom på tolv års fængsel. Drengen var ni år, da retssagen begyndte i juni i år.

Forældrene er fundet skyldig i voldtægt, tvungen prostitution og distribution af børneporno. På websitet "The dark net", der ikke kan besøges fra almindelige søgemaskiner, har parret delt optagelser af seksuelle overgreb på sønnen.

Parret, der begge er bosat i Staufen tæt på Freiburg, skal også betale en bøde på 42.500 euro (knap 317.000 kr.) i kompensation til sønnen.

Drengen er i dag anbragt hos en plejefamilie, skriver Die Süddeutsche Zeitung.