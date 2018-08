Sveriges højeste punkt er smeltet væk i sommervarmen

Sverige har fået et nyt højeste punkt.

Søndag kunne Per Holmlund, som er professor i glaciologi, således konstatere, at bjerget Kebnekaises sydlige spids, som hidtil har været Sveriges højeste punkt, har mistet hele fire meter på blot én måned pga. den ekstreme varme.

Dermed er det i stedet Kebnekaises nordlige spids, som overtager titlen som landets højeste punkt.

Det skriver SVT.

At gletsjeren på sydspidsen smelter, er ikke nyt. De sidste 20 år er toppen, som er blevet målt siden 1880, således blevet en meter lavere hvert år. Men dette år har den negative vækst altså været særligt voldsom med omkring 14 cm pr. døgn i juli.

Dermed er sydspidsen nu 50 cm mindre end nordspidsen, der er 2096,8 meter høj.

Per Holmlund, som har foretaget målinger på bjerget siden 1981, siger til SVT, at billedet kan ændre sig, hvis der falder meget sne i løbet af vinteren. Men han vurderer, at den også vil være den laveste spids næste sommer, og det kan få konsekvenser for turismen, lyder det.

»Nordspidsen er sværere at bestige, hvilket indebærer større ricisi for de fjeldvandrere, som kommer for at bestige Sveriges højeste punkt, og så er den jo heller ikke lige så smuk som sydspidsen,« siger han til SVT.

Kebnekaise ligger i Nordsverige. Ligesom i Danmark har svenskerne været ramt af ekstrem varme, som flere steder i landet har fået voldsomme naturbrande til at opstå.