Chefer for politi og brandvæsen fyret efter græsk brand

Den græske regering, som har fået massiv kritik for håndteringen af de skovbrande, der i sidste uge kostede 90 mennesker livet, har skiftet de øverste chefer for politiet og brandvæsnet ud.

Det meddeler premierminister Alexis Tsipras' kontor søndag.

I stedet rykker de to næstkommanderende inden for henholdsvis politi og brandvæsen op og bliver de nye øverste ledere af de to beredskaber.

Græsk minister har forladt sin post efter ødelæggende naturbrand

Meddelelsen kommer, to dage efter, at den græske minister for civilforsvaret, Nikos Toskas, forlod sin post. Han havde ansvaret for politiet og dets indsats under brandkatastrofen.

90 mennesker omkom som følge af katastrofen, som er den mest dødelige brandkatastrofe i Grækenlands historie.

Græske brandfolk tilslutter sig ramaskrig: Regering ansvarlig for tragedie

Oppositionen har været ude med hård kritik af regeringen for ikke at gøre nok for at redde folk fra flammerne.

Det største konservative oppositionsparti, Nyt Demokrati, mener, at ministerens afgang er "for lidt og for sent". Partiet kræver også premierminister Tsipras' afgang.

Dødelige skovbrande

Oppositionen har anklaget regeringen for at at give utilstrækkelig information og for ikke at have evakueret tilstrækkeligt mange mennesker, set i lyset af at området ofte rammes af naturbrande.

I dagene efter katastrofen fortalte både brandfolk og politifolk, hvad de oplevede, at der gik galt.

En gruppe betjente mener, at de ikke var blevet tilstrækkeligt underrettet om, hvor branden var, så de kunne blokere området. Derfor kørte flere bilister ind i området og omkom, fordi de blev fanget i flammerne.