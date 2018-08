Afdødt holocaustvidnes barndomshjem blev vandaliseret med grafitti

I det nordvestlige Rumænien er et lille lyseblåt hus, der i sin tid tjente som barndomshjem for Elie Wiesel, forfatter, holocaustvidne og modtager af Nobels fredspris, blevet vandaliseret af ukendte gerningsmænd.

Vandalismen består i grafitti med bl.a. antisemitiske budskaber, rapporterer nyhedsbureauet AP.

Huset, der ligger i byen Sighetu Marmatiei, er i dag et beskyttet historisk monument. Spraymalet på husets ydermur med store pink bogstaver står der bl.a. skrevet, at den afdøde jødiske Wiesel er »i helvede sammen med Hitler«, skriver AP.

Ifølge bureauet gik lokalpolitiet ind i sagen lørdag. Politiet har ikke umiddelbart udtalt sig offentligt om et muligt motiv bag handlingen. Den internationale organisation The World Jewish Congress, der repræsenterer jødiske samfund i 100 lande, har dog allerede fordømt handlingen på Twitter. Rumæniens nationale institut for holocauststudier, som er opkaldt efter forfatteren, har ligeledes reageret på grafittien.

The WJC strongly condemns the despicable anti-Semitic vandalism of Holocaust survivor and Nobel laureate Elie Wiesel's home in Romania. We stand with our community in welcoming the quick start of the investigation and hope that justice will swiftly be served. pic.twitter.com/678tqJskBv— WJC (@WorldJewishCong) 4. august 2018

»Denne groteske handling repræsenterer et angreb mod ikke bare Elie Wiesels minde men mod alle ofrene for Holocaust,« skriver instituttet i en udtalelse.

Wiesel døde i juli 2016 i en alder af 87 år. Han var blot 15 år, da han og hans familie blev deporteret af nazisterne til koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau, hvor hans mor og en yngre søster blev myrdet.

Han selv og hans far kom til Buchenwald, hvor faderen døde kort før befrielsen i 1945. Kun Wiesel selv og hans to ældre søstre overlevede hændelserne og kunne senere genforenes.

Derefter gik der ca. 10 år, før den i dag berømte forfatter gav sig til at skrive om sine oplevelser. Erindringerne blev omsat til romanen "Natten". Senere fulgte "Daggry" og "Dagen", og i alt nåede hans forfatterskab at udmønte sig i 57 bøger. Heriblandt "Tiggeren i Jerusalem", "Testamentet" og "Den femte søn".

Wiesel rejste til USA i 1955 og slog rødder. 13 år senere kunne han kalde sig amerikansk statsborger, og i staterne udmærkede han sig ved at stå i spidsen for en række humanitære organisationer.

Han gjorde sig også i undervisning ved en række professorater i filosofi og religion ved amerikanske universiteter fra 1976 og i årene frem.

Wiesel dedikerede sit liv til at sikre sig, at menneskeheden ikke skulle glemme begivenhederne under krigen. I 1986 modtog han Nobels fredspris for sin kamp mod vold, undertrykkelse og racisme.