Flere er blevet dræbt i flystyrt i Schweiz

Flere mennesker har mistet livet, efter et mindre fly er styrtet ned i et skovområde i det centrale Schweiz.

Flyet styrtede ned kort før klokken 10 lørdag formiddag uden for byen Hergiswil, oplyser politiet i kantonen Nidwalden.

Myndighederne var nødt til at sende brandhelikoptere hen over skoven for at kaste vand ned og slukke den skovbrand, flystyrtet havde forårsaget, inden redningsmandskab kunne sendes til stedet.

- Inden redningsfolkene kunne komme til stedet, bredte en ild sig ud over skovområdet og måtte slukkes ved hjælp af helikopter, og derpå skulle der ryddes en sti frem til vraget, meddeler politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Flyet udbrændte helt, og derfor har det endnu ikke været muligt for politiet at fastslå, hvor mange mennesker der er omkommet i ulykken, skriver nyhedsbureauet AP.

Der er ikke umiddelbart meldinger om overlevende.

Lørdag eftermiddag var redningsaktionen stadig i gang, oplyser politiet til det schweiziske nyhedssite ARC Info.

Det er kun en uge siden, at et andet lille fly styrtede ned i Schweiz. Det skete i de schweiziske alper, hvor fire mennesker omkom.

Blandt de dræbte var to danskere - en 59-årig kvinde og hendes 20-årige søn.

Omstændighederne omkring denne ulykke er endnu ikke fastslået.