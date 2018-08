Europa sveder under hedebølgen: Asfalten smelter, politihunde får sko på, og varmerekord nærmer sig

Den stegende varme i Sydeuropa nærmer sig rekordtemperaturer. Mange steder viser termometeret over 40 grader.

I byen Setubal uden for den portugisiske hovedstad, Lissabon, var der varslet op til 46 graders varme i løbet af lørdagen.

Heden er løbet løbsk: »Jeg forventer en tragedie allerede i næste uge« Europas ferskvandsfisk er truet. Vandet i Rhinen og Elben er nu så varmt, at fiskene bliver kvalt.

Forud for weekenden havde meteorologerne spået, at Portugal måske ville slå den hidtidige europæiske varmerekord fra 1977, da der blev målt 48 grader i den græske hovedstad, Athen.

Kronik: Hvor er det politiske mod til klimatiltag?

Den højeste temperatur, der nogensinde er målt i Portugal, er 47,3 grader. Det var i 2003.

Fredag blev der rundt om i Portugal registreret regionale varmerekorder på 16 vejrstationer.

I Alcácer do Sal, der ligger tæt på Setubal, var temperaturen helt oppe på 45,9 grader fredag.

Myndighederne i Lissabon har lukket flere legepladser og opfordret folk til at begrænse picnics og andre udendørs aktiviteter.

Det usædvanligt varme og tørre vejr har også forårsaget flere naturbrande. I den sydlige Algarve-region er næsten 700 brandfolk og ti fly sat ind for at forsøge at slukke den største af brandene.

Også i det sydlige Spanien ventes blandt andet turistbyen Cordoba at opleve 45 graders varme lørdag.

Varmen har allerede kostet tre liv i Spanien i denne uge.

48-årig mand død af hedeslag i Spanien

Men det er ikke kun i det sydligste Europa, at vejrsituationen er usædvanlig.

I Holland måtte politiet lukke dele af motorvejsnettet, fordi varmen havde fået asfalten til at smelte.

I Østrigs hovedstad, Wien, har de politihunde, som skal være på vagt i forbindelse med en beachvolleyturnering, fået sko på poterne.

Godt nok er temperaturen ikke højere end 34 grader i Wien, men hundene går på fortove, sand og andre overflader, der hurtigt bliver mere end 50 grader varme.

I Frankrig har myndighederne lukket fire atomkraftværker på grund af hedebølgen.

Det franske elselskab EDF siger, at det er for at undgå at sende temperaturen alt for højt op i de floder, hvorfra atomkraftværker henter vand til at afkøle reaktorerne og derefter sender det tilbage.