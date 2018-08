Inderst inde tror han stadig ikke på, at det ender med en såkaldt "no deal" mellem Storbritannien og EU i de verserende forhandlinger om Storbritanniens exit fra unionen - den såkaldte brexit.

Men risikoen for, at der ikke kommer nogen aftale mellem EU og Storbritannien er begyndt at blive »ubehagelig høj«, lyder det nu fra chefen for den britiske centralbank, Mark Carney.

Trængt May tager på sommervisit hos Macron

Det udtaler han i et interview med BBC.

Han siger samtidig, at det ville være »lidet attraktivt« for Storbritannien at træde ud af EU uden nogen aftale om for eksempel fremtidige handelsforbindelser.

Dog slår han fast, at landets finansielle system er stærkt og kan stå imod ethvert eventuelt chok, der bliver skabt af brexit.

Britisk bilchef: "No deal"-brexit vil smadre bilindustrien

Advarslen fra Mark Carney kommer, kort inden den britiske premierminister Theresa May afbryder sin sommerferie for at besøge den franske premierminister, Emmanuel Macron.

Både den britiske premierminister Theresa May og nyudnævnte udenrigsminister Jeremy Hunt har senest understreget muligheden for, at det kan ende uden en aftale, hvis ikke EU indtager en mere »pragmatisk og fornuftig tilgang« til forhandlingerne.'

Det har blandt andet fået den britiske bilindustri til at reagere:

»Ingen aftale er bare ikke en mulighed. Det vil være ødelæggende for industrien ikke bare i Storbritannien, men også i Europa,« siger Mike Hawes, adm. direktør for Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).